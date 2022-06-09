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Губернатор Курской области о БНБК: «Это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно»

09 июня 2022 13:12
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Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в программах импортозамещения. Такой договоренности достигли лидеры наших государств. Об этом 9 июня заявил Президент Беларуси во время встречи с главой Курской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Курской области о БНБК: «Это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно»-1

Во взаимодействии Беларуси и регионов России эффективно зарекомендовал себя опыт кооперационной работы по выпуску различных видов техники – от автомобильной до сельскохозяйственной. С Курской областью в этом направлении мы тоже готовы работать.

Лукашенко: Россия выделит 1,5 млрд долларов на участие Беларуси в программах импортозамещения – подробнее здесь.

Позже, уже общаясь с журналистами, Роман Старовойт рассказал о том, что Курская область заинтересована в покупке белорусской техники для пассажироперевозок – жителям области она знакома и нравится. А вот из относительно нового – губернатор остался под впечатлением от БНБК. Масштабный проект реализован в довольно короткие сроки, а произведенные там витамины и аминокислоты в сельском хозяйстве незаменимы.

Губернатор Курской области о БНБК: «Это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно»-4

Роман Старовойт, губернатор Курской области России:
Хочу высказать восхищение этим проектом, потому что это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно. В основном этот рынок держат наши коллеги и друзья из Китайской Народной Республики. Впервые они передают свою технологию братскому народу, и мы с восхищением увидели, что за короткий срок этот проект реализован. Отрадно отметить, что сырьем для выпуска аминокислот и витаминов будет являться пшеница и соевый шрот, выращенный на территории Курской области. Уже 150 тысяч тонн высококачественного зерна в элеваторах биотехнологической корпорации находится и будет скоро производиться. А аминокислоты и витамины мы будем приобретать, соответственно, для производства комбикормов для животных – крупнорогатый скот, птица, рыбы. То есть такая кооперация налицо.

Губернатор Курской области о БНБК: «Это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно»-7

Кроме встречи с Президентом Беларуси, в графике губернатора Курской области есть переговоры с премьер-министром нашей страны и посещение международного IT-форума «ТИБО-2022», который в эти дни проходит в Минске.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Старовойт # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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