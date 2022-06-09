Губернатор Курской области о БНБК: «Это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно»

Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в программах импортозамещения. Такой договоренности достигли лидеры наших государств. Об этом 9 июня заявил Президент Беларуси во время встречи с главой Курской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во взаимодействии Беларуси и регионов России эффективно зарекомендовал себя опыт кооперационной работы по выпуску различных видов техники – от автомобильной до сельскохозяйственной. С Курской областью в этом направлении мы тоже готовы работать.

Лукашенко: Россия выделит 1,5 млрд долларов на участие Беларуси в программах импортозамещения – подробнее здесь.

Позже, уже общаясь с журналистами, Роман Старовойт рассказал о том, что Курская область заинтересована в покупке белорусской техники для пассажироперевозок – жителям области она знакома и нравится. А вот из относительно нового – губернатор остался под впечатлением от БНБК. Масштабный проект реализован в довольно короткие сроки, а произведенные там витамины и аминокислоты в сельском хозяйстве незаменимы.