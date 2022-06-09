Лукашенко – губернатору Курской области: «Нам необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств»

Новости Беларуси. Без импортозамещения Беларуси и России будет сложно развиваться. Об этом 9 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это будет подтягивать взаимный товарооборот, ведь за 2021 год он составил 205 миллионов долларов. На руку сыграет и импортозамещение, которым Союзное государство сейчас активно занимается. Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в данной программе. Такое решение приняли лидеры двух стран.

Виктория Ходосок, политический обозреватель: Отношениям Беларуси и Курской области России 20 лет. В основе давнего и тесного сотрудничества, безусловно, экономика. Но взаимный товарооборот необходимо, конечно, увеличивать (за 2021 год он составил 205 миллионов долларов). Стимулом к экономическому сближению сторон становится санкционный шантаж Запада. Что только на руку – партнеры намерены расширять промышленную кооперацию и идти по пути импортозамещения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в Беларусь приехал с внушительной делегацией из более 40 человек. В их числе и руководители крупных предприятий, ректоры университетов, бизнесмены. На встрече с Президентом говорить предметнее о сотрудничестве с белорусами представители российского региона могли исходя из личных наблюдений. За несколько дней визита они изучили работу БНБК, на «Белагро» договорились об открытии в своем регионе нескольких предприятий, у флагманов белорусского автопрома планируют закупку общественного транспорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пускай мы не достигли огромных высот в товарообороте (это 205-210 миллионов долларов), но все-таки мы видим приличный прирост. Мы очень признательны за тот интерес, который вы проявляете к развитию сотрудничества с нашей страной. Курская область является очень важным торгово-экономическим партнером для нас, и особое внимание необходимо нам сегодня сосредоточить на наиболее перспективных направлениях взаимодействия: в строительстве, особенно промышленной кооперации в силу сложившихся обстоятельств.

Мы готовы участвовать в реализации программ модернизации ключевых секторов экономики Курской области. Нам необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств. Перспективным представляется создание совместных предприятий. Может быть, начиная со сборки какой-то техники, которая будет нужна в вашем регионе.