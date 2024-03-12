Лукашенко спросил, когда будут добывать базальт в Беларуси: надо – копайте, что вы всё страдаете?

Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.

Причина обеспокоенности главы государства в неравнодушном отношении к людям. Другие бы политики на это внимание не обращали. Но нам важен каждый рубль. Деньги, потраченные на импорт, могли бы расходовать на дороги, медицину, материнский капитал. А разработка своих месторождений и переработка сырья – это новые рабочие места. Может, как раз «Один регион – один проект».

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Проект, есть два варианта. 250 тысяч тонн – я думаю, с него мы начнем – добычи базальта, по качеству аналогичные украинским, которые закупались до этой поры…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда увидим ваш базальт?

Андрей Худык:

Я полагаю, в следующем году.

Александр Лукашенко:

Может, кто-то ответит на этот вопрос? Министр сидит. Когда вы этот базальт использовать будете, он же завтра привезет вам его?