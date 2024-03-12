Лукашенко спросил, когда будут добывать базальт в Беларуси: надо – копайте, что вы всё страдаете?
Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.
Причина обеспокоенности главы государства в неравнодушном отношении к людям. Другие бы политики на это внимание не обращали. Но нам важен каждый рубль. Деньги, потраченные на импорт, могли бы расходовать на дороги, медицину, материнский капитал. А разработка своих месторождений и переработка сырья – это новые рабочие места. Может, как раз «Один регион – один проект».
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Проект, есть два варианта. 250 тысяч тонн – я думаю, с него мы начнем – добычи базальта, по качеству аналогичные украинским, которые закупались до этой поры…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда увидим ваш базальт?
Андрей Худык:
Я полагаю, в следующем году.
Александр Лукашенко:
Может, кто-то ответит на этот вопрос? Министр сидит. Когда вы этот базальт использовать будете, он же завтра привезет вам его?
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Александр Григорьевич, базальт, во-первых, нужно достать – он лежит на глубине 60 метров. Необходимо еще, скажем так…
Александр Лукашенко:
Вскрыша надо, копать надо, пилить, еще чего-то...
Руслан Пархамович:
Я не могу подтвердить такую оптимистичную оценку. Наверное, только к 2026 году, не раньше.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Инвестиционные затраты по этому проекту оцениваются до миллиарда долларов…
Александр Лукашенко:
Что, для того, чтобы 60 метров раскопать, надо миллиард долларов?
Роман Головченко:
Это не только раскопать, то есть построить всю инфраструктуру.
Александр Лукашенко:
Ну, взорвать надо.
Роман Головченко:
И обогащение базальта.
Александр Лукашенко:
Надо – так копайте. Что вы все страдаете – миллиард долларов! Может, все-таки 800 миллионов.
Роман Головченко:
Может быть.
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