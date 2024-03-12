Ветеранам выплатят материальную помощь к 9 Мая

Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат материальную помощь ко Дню Победы. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты будут производиться с 25 апреля по 4 мая. Их размер в сравнении с 2023 годом увеличится и составит от 1 000 до 4 000 рублей.

Такие денежные подарки получат фронтовики, непосредственно принимавшие участие в боях, те, кто разминировал территории и объекты после освобождения от немецкой оккупации, обладатели орденов или медалей СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу, блокадники, бывшие узники концлагерей, а также члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших и пропавших без вести.