Лукашенко: цены на полезные ископаемые год от года растут, а мы безропотно платим

О природном богатстве страны и о том, как грамотно использовать ресурсы, говорили сегодня, 12 марта, на совещании во Дворце Независимости. Вопросы серьезные, стратегические, а потому состав участников соответствующий. За столом представители правительства, профильного министерства, ученые, губернаторы и надзорные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: запасы белорусской нефти показали рекордный за последние 40 лет прирост. Подробности.

Как докладывают контролирующие органы, зачастую эксплуатация карьеров идет с нарушениями. Основная причина в недостаточном взаимодействии недропользователей и местной власти. Бюрократия тормозит работу, что сказывается на показателях. Сегодняшнее совещание призвано разрешить в том числе систематические недоработки, чтобы, как подчеркнул Президент, больше ни у кого не было вопросов, как работать. К слову, на показателях глава государства остановился отдельно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Передо мной цифры использования производственных мощностей по добыче отечественного сырья в 2018-2023 годах, которые мне представило правительство: пески стекольные и формовочные – 39 %, глины тугоплавкие – 47 %; мел, мергель, глина и трепел для цемента – 53 %; доломит – 38 %; облицовочный камень – 44 %. Практически по каждой позиции должно быть 100 %, если мы мощности создали. Работаем наполовину. При этом, несмотря на наличие достаточной сырьевой базы в стране, за прошедший год ввезли (импортировали) гальки, щебня, гравия почти 300 тысяч тонн. То, что у нас есть. Потрачено более 18 миллионов долларов. Песков природных закуплено 50 тысяч тонн почти на 5 миллионов долларов. Огромные цифры, цены на полезные ископаемые год от года растут. А мы, вместо того чтобы шевелиться и взять то, что буквально под ногами лежит, безропотно платим.