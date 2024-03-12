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Президент – правительству: «Для вас санкций нет. Ищите другие рынки!»

12 марта 2024 13:36
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Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент на совещании о состоянии и развитии минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент – правительству: «Для вас санкций нет. Ищите другие рынки!»-1

Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа. У нас есть успешные отрасли, тем не менее смотреть необходимо на перспективу и не забывать про хозяйский подход.

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Президент – правительству: «Для вас санкций нет. Ищите другие рынки!»-4

В частности, это касается контроля за разработкой месторождений. Единой системы нет, многие ведомства наделены правом использовать недра, но опираются они в первую очередь на свои интересы. Президент привел пример: дорожникам нужен песок, и из карьера они добывают только его, не задумываясь, что здесь могут быть и другие полезные ископаемые.

Поручение главы государства – наладить единую систему контроля. Прозвучали на совещании и вопросы эксплуатации, рекультивации карьеров. Восстановление земель после добычи полезных ископаемых до лесных угодий, лугов или пашни – пример хозяйского подхода. Но, как докладывают контролирующие органы, в этой работе есть нарушения.

Президент – правительству: «Для вас санкций нет. Ищите другие рынки!»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Причины они видят в недостаточном взаимодействии недропользователей и местной власти. Погрязли в бюрократии, бесконечных согласованиях, экспертизах где надо и где не надо, а страдает дело. Я специально поручил пригласить сюда всех губернаторов, чтобы ни у кого больше не осталось вопросов, как работать дальше. Подробнее читайте здесь.

Кроме того, за прошедший год импортировано почти 300 тысяч тонн гальки, гравия и щебня, которые можно добывать и у нас. Мы безропотно платим огромные деньги вместо того, чтобы взять то, что буквально лежит под ногами, использовать самим и продавать на зарубежные рынки, – подчеркнул Александр Лукашенко. И здесь оправдание санкциями недопустимо.

Президент – правительству: «Для вас санкций нет. Ищите другие рынки!»-10

Александр Лукашенко:
Все говорят «санкции». Нет санкций. Для вас санкций нет. Ищите другие рынки! Напоминаю, наша общая цель – не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт.

Давайте договоримся, что в Год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы. Если есть системные проблемы, требующие моего вмешательства, – говорите. Решения будут приняты незамедлительно. В экономике нет и быть не может второстепенных тем, потому что от ее устойчивости зависит суверенитет Беларуси и благополучие нашего народа. Это самое важное. Поэтому еще раз повторяю: идите и ищите то, что нужно стране.

Президент – правительству: «Для вас санкций нет. Ищите другие рынки!»-13

Отдельно Президент остановился и на работе Научно-производственного центра по геологии, который занимается разведкой для всех направлений. Задача – активизировать деятельность и показать результат. Тем более, что материально-техническую базу обновляли, начиная с 2022 года, – отметил глава государства.

Больше подробностей – в вечернем эфире.

# Экспорт # Экономика # Александр Лукашенко

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