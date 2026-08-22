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Тимур Карташов занял 5-е место в юниорском финале вольных упражнений на чемпионате Европы

22 августа 2026 14:59
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Накануне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе белорус Егор Шарамков занял 5-е место в финале вольных упражнений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А сегодня медали разыгрывают юниоры. В этой же дисциплине, вольных упражнениях выступил наш Тимур Карташов. В итоговом протоколе он расположился на 5-й позиции. Отставание от тройки призеров составило 67 сотых балла.

Золотую медаль завоевал итальянец Рикардо Руджери. Тимур Карташов также выступит в многоборье – награды в этом виде программы будут разыграны 23 августа.

# Гимнастика

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