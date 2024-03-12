Игорь Карпенко: избранные депутаты Палаты представителей автоматически являются делегатами ВНС
В Беларуси продолжается укрепление политической системы. 12 марта начался процесс выдвижения кандидатов в верхнюю палату парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседаниях местных Советов депутатов тайным голосованием изберут по восемь представителей. Еще восемь назначит Президент.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Мы провели единый день голосования, у нас те депутаты, которые избраны в Палату представителей, автоматически являются делегатами Всебелорусского народного собрания. Провели выборы местных Советов. Депутаты местных Советов имеют право избрать своих представителей в качестве делегатов Всебелорусского народного собрания и представить этот срез общества непосредственно с мест. В состав Всебелорусского собрания входят представители вертикали власти – это председатели рай-, горисполкомов, областных исполнительных комитетов, те, кто на местах решает насущные вопросы наших граждан. И они тоже наделяются определенным статусом.
К кандидатам предъявляются определенные требования, закрепленные законом: делегатом может стать только гражданин Беларуси, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в стране, не имеющий непогашенной судимости и гражданства или документов, предоставляющих привилегии в другой стране.