Игорь Карпенко: избранные депутаты Палаты представителей автоматически являются делегатами ВНС

В Беларуси продолжается укрепление политической системы. 12 марта начался процесс выдвижения кандидатов в верхнюю палату парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседаниях местных Советов депутатов тайным голосованием изберут по восемь представителей. Еще восемь назначит Президент.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы провели единый день голосования, у нас те депутаты, которые избраны в Палату представителей, автоматически являются делегатами Всебелорусского народного собрания. Провели выборы местных Советов. Депутаты местных Советов имеют право избрать своих представителей в качестве делегатов Всебелорусского народного собрания и представить этот срез общества непосредственно с мест. В состав Всебелорусского собрания входят представители вертикали власти – это председатели рай-, горисполкомов, областных исполнительных комитетов, те, кто на местах решает насущные вопросы наших граждан. И они тоже наделяются определенным статусом.