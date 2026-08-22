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От городских сити-каров до премиальных кроссоверов! В Минске проходит выставка электромобилей

22 августа 2026 14:02
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От доступных городских сити-каров до премиальных кроссоверов и футуристичных концептов. Все это можно увидеть на выставке электромобилей в Минске. GreenCars Day объединил всех, кто интересуется экологичным транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От городских сити-каров до премиальных кроссоверов! В Минске проходит выставка электромобилей-2

Представлены десятки моделей. Гостям предлагают не только посмотреть на уникальные экземпляры, но и поучаствовать в тест-драйвах, а также посетить интерактивные площадки. Опытные владельцы электрокаров делятся опытом с теми, кто только присматривается к «зеленому» транспорту.

От городских сити-каров до премиальных кроссоверов! В Минске проходит выставка электромобилей-4

У нас в семье полтора года. Покупали, было 15 тысяч километров, сейчас около 50. То есть проехали уже 40 тысяч километров. Под ноль уже таможили, когда привозили, поэтому в этом и очень удобно было. Поэтому сыграл выбор в пользу электричества. Довольный очень.

За последние 5 лет число электромобилей в Беларуси выросло более чем в 25 раз. Сегодня в стране их насчитывается более 65 тысяч. А к 2030 году количество «зеленых» машин должно составить не менее 300 тысяч.

# Автомобили

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