Жители Финляндии готовятся к резкому скачку цен на электроэнергию

Европа стоит на пороге самого дорогого отопительного сезона за последние десятилетия. В Финляндии готовятся к резкому скачку цен на электроэнергию. Осенью стоимость киловатт-часа может вырасти более чем на 70%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гидроэнергетика Скандинавии, ключевого поставщика для Финляндии, оказалась на грани срыва из-за рекордного падения уровня воды в водохранилищах Швеции и Норвегии. Это лишь часть общеевропейского кризиса.

Ранее засуха коснулась рек Рейн и Дунай. Румыния и Болгария вынуждены сокращать выработку атомных станций из-за нехватки воды для охлаждения реакторов. Гидроэлектростанции на Дунае работают лишь на пятую часть мощности. Франция остановила часть своих ядерных мощностей по той же причине. В соседних Нидерландах и Германии цены на электроэнергию уже выросли вдвое.