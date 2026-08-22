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Жители Финляндии готовятся к резкому скачку цен на электроэнергию

22 августа 2026 14:44
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Европа стоит на пороге самого дорогого отопительного сезона за последние десятилетия. В Финляндии готовятся к резкому скачку цен на электроэнергию. Осенью стоимость киловатт-часа может вырасти более чем на 70%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гидроэнергетика Скандинавии, ключевого поставщика для Финляндии, оказалась на грани срыва из-за рекордного падения уровня воды в водохранилищах Швеции и Норвегии. Это лишь часть общеевропейского кризиса.

Ранее засуха коснулась рек Рейн и Дунай. Румыния и Болгария вынуждены сокращать выработку атомных станций из-за нехватки воды для охлаждения реакторов. Гидроэлектростанции на Дунае работают лишь на пятую часть мощности. Франция остановила часть своих ядерных мощностей по той же причине. В соседних Нидерландах и Германии цены на электроэнергию уже выросли вдвое.

# Кризис в ЕС

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