Лукашенко: запасы белорусской нефти показали рекордный за последние 40 лет прирост

О природном богатстве страны и о том, как грамотно использовать ресурсы, говорили сегодня, 12 марта, на совещании во Дворце Независимости. Вопросы серьезные, стратегические, а потому состав участников соответствующий. За столом представители правительства, профильного министерства, ученые, губернаторы и надзорные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул глава государства, пришло время сверить часы. Промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 миллионов тонн. За 2023 год приросли на 2,5 миллиона. Показатель рекордный за последние 40 лет. Это заслуга новых технологий, которые активно развивали и внедряли, начиная с 2017 года. Однако Президент задает вопрос: что дальше, какие перспективы? Собственные минерально-сырьевые ресурсы нужны всегда. Они залог суверенитета и стабильного развития экономики. С учетом санкций вопрос еще более актуальный. Разумеется, есть успешные отрасли. В частности, «Беларуськалий», а также предприятия по нефтедобыче.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня информируют, что на сегодня промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 миллионов тонн. За 2016-2023 годы они приросли на 14 миллионов тонн, в том числе только в 2023-м – на 2,5 миллиона, что является рекордом за последние 40 лет. Применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тысяч тонн в год. Что дальше? Какие перспективы по разработке скважин и что будем делать с трудноизвлекаемыми запасами?