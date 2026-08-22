Подготовка к предстоящему зимнему сезону стала главным поводом для очередного обращения украинского руководства к американским представителям. На встрече с бывшим спецпосланником президента США Китом Келлогом Владимир Зеленский открыто заявил: без срочных поставок ракет-перехватчиков для комплексов Patriot стране будет крайне сложно пройти через холодный период, пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, Киев сейчас ищет любые возможности и готов даже выкупать необходимые боеприпасы, а не просто ждать безвозмездной помощи. Однако ситуация усложняется позицией Белого дома. Ранее Дональд Трамп в ходе переговоров в Овальном кабинете ответил отказом на просьбу предоставить дополнительные ракеты для систем ПВО. Американский лидер объяснил это решением простой нехваткой: арсеналы самих Соединенных Штатов заметно истощились, в том числе из-за активного расходования снарядов во время эскалации на Ближнем Востоке.

Запасы упали в разы: дефицит стал критическим. Цифры подтверждают серьезность положения. Сам Зеленский признал, что объем доступных ракет-перехватчиков у ВСУ сократился примерно в 2,5 раза по сравнению с показателями 2025 года.

Внутри Украины ситуацию уже описывают в весьма мрачных тонах. В нарративе местных политиков все чаще звучат тревожные оценки. Депутат Верховной рады Анна Скороход прямо назвала положение с противовоздушной обороной катастрофическим. Из-за острого дефицита средств ПВО украинские военные фактически перестали публиковать официальные данные о количестве сбитых воздушных целей.

Параллельно Киев пытался обсудить с европейскими партнерами совместную разработку противобаллистических систем. Однако создание и развертывание таких комплексов требует длительного времени, которого перед наступлением холодов у страны просто нет.

В Москве, в свою очередь, снова напомнили об опасности дальнейшей накачки региона оружием. В МИД РФ и Кремле неоднократно подчеркивали, что военные грузы западных стран лишь затягивают эскалацию, напрямую втягивают НАТО в противостояние и автоматически становятся законными целями для российских сил.

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