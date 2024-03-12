Лукашенко о природных ресурсах: обсуждали эту тему 8 лет назад – мало что изменилось за это время
Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.
Вопросы серьезные, стратегические. Состав участников соответствующий. За столом представители правительства, профильного министерства, ученые, губернаторы и надзорные органы. В таком формате собирались семь лет назад. Сегодня обсудили нефтедобычу, производство отечественных строительных материалов, благоустройство, дороги и – предсказуемо – посевную. Чиновникам не до скуки.
Насколько глубоко копнул Президент, узнавал Евгений Пустовой.
У стран ярких огней и успешных экономик обычно хорошая подушка углеводородной безопасности. Беларусь по наличию полезных ископаемых занимает 10-е место в Европе. Наше главное достояние – то, что недра не отдали в руки транскорпораций. Но порой недобросовестные конкуренты нам пытаются постоянно насолить. И одна из целей несостоявшегося госпереворота была калийная компания. Но умеем ли мы сами пользоваться природными богатствами? Подобное совещание проходило восемь лет назад. Сегодня Президент задал неудобные вопросы: какие поручения выполнены, кто и что мешает развитию?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все полезные ископаемые – наше национальное достояние. Стратегический запас, принадлежащий народу и только народу. Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс – пресная вода (бесценный ресурс в последнее время) – и многое другое. Но тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений – то, что господь подарил тому или иному государству и народу. Эффективности рационального использования их, а также внедрение самых передовых технологий по добыче, переработке и, особенно, в наших условиях – поиска новых полезных ископаемых. Состояние минерально-сырьевой базы и ее дальнейшего развития мы обсуждали на подобном совещании восемь лет назад. К сожалению, за это время мало что изменилось. Поручения были даны в том числе и при назначении нынешнего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2017 году. С тех пор ни ресурсов дополнительно, ни охраны окружающей среды.
Сегодня во Дворце Независимости весь пул, в той либо иной мере отвечающий за охрану и недропользование в стране. Первые лица правительства, губернаторы, руководитель Госконтроля и назначенный буквально на днях заместитель главы Администрации Президента по экономическому направлению.
Александр Лукашенко:
Мы вместо того, чтобы шевелиться и взять то, что буквально под ногами лежит, безропотно платим. В результате что мы имеем? Неполная загрузка производств, снижение объемов выпускаемой продукции, что заведомо тащит вниз другие показатели. Вот свежие цифры по некоторым позициям экспорта: в прошлом году предприятие Минстройархитектуры на четверть снизили экспорт щебня, Минэнерго почти в два раза меньше поставило за рубеж торфяной продукции. Разумеется, потеряли и выручку.
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