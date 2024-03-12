Лукашенко о природных ресурсах: обсуждали эту тему 8 лет назад – мало что изменилось за это время

Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа. Вопросы серьезные, стратегические. Состав участников соответствующий. За столом представители правительства, профильного министерства, ученые, губернаторы и надзорные органы. В таком формате собирались семь лет назад. Сегодня обсудили нефтедобычу, производство отечественных строительных материалов, благоустройство, дороги и – предсказуемо – посевную. Чиновникам не до скуки. Насколько глубоко копнул Президент, узнавал Евгений Пустовой.

У стран ярких огней и успешных экономик обычно хорошая подушка углеводородной безопасности. Беларусь по наличию полезных ископаемых занимает 10-е место в Европе. Наше главное достояние – то, что недра не отдали в руки транскорпораций. Но порой недобросовестные конкуренты нам пытаются постоянно насолить. И одна из целей несостоявшегося госпереворота была калийная компания. Но умеем ли мы сами пользоваться природными богатствами? Подобное совещание проходило восемь лет назад. Сегодня Президент задал неудобные вопросы: какие поручения выполнены, кто и что мешает развитию?