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В Гродненской области после непогоды восстанавливают электроснабжение в 30 населенных пунктах

22 августа 2026 13:49
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Энергетики Гродненской области восстанавливают электроснабжение в 30 населенных пунктах, пострадавших от непогоды. Основной удар пришелся на Гродненский, Щучинский, Мостовский и Вороновский районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области после непогоды восстанавливают электроснабжение в 30 населенных пунктах-2

В «Гродноэнерго» введен особый режим работы. Основной причиной отключений стали обрывы проводов из-за падения деревьев.

На регион обрушился шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. В восстановительных работах задействована вся необходимая техника, персонал и спецсредства для скорейшего устранения последствий непогоды.

# Погода в Беларуси

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