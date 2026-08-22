В Гродненской области после непогоды восстанавливают электроснабжение в 30 населенных пунктах

Энергетики Гродненской области восстанавливают электроснабжение в 30 населенных пунктах, пострадавших от непогоды. Основной удар пришелся на Гродненский, Щучинский, Мостовский и Вороновский районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Гродноэнерго» введен особый режим работы. Основной причиной отключений стали обрывы проводов из-за падения деревьев.

На регион обрушился шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. В восстановительных работах задействована вся необходимая техника, персонал и спецсредства для скорейшего устранения последствий непогоды.