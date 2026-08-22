Культурно-образовательный центр «Беларускi дранiк» открыли в Вороново

Узнать все о картофеле и национальной белорусской кухне. В городском поселке Вороново Гродненской области открыли первый в стране культурно-образовательный центр «Беларускi дранiк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Узнать все о картофеле и национальной белорусской кухне. В городском поселке Вороново Гродненской области открыли первый в стране культурно-образовательный центр «Беларускi дранiк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нескольких тематических залах представлены экспозиции, рассказывающие, как картофель появился на наших землях, чем его возделывали в разные времена и что люди готовили из клубней. Особое внимание – блюдам из тертого картофеля – представлены рецепты со всей страны, в том числе популярные в Вороново «Нацкія дзеруны», которые входят в список нематериального культурного наследия Беларуси и номинированы на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гостям предлагают дегустацию на стилизованной крестьянской кухне.
Ирина Каминская, директор Вороновского районного центра культуры и народного творчества:
Функция нашего центра будет не только, чтобы учить детей, или на интерес туриста, но самая главная задача нашего центра – это сохранять наши традиции белорусские, традиции нашей Вороновщины.
Светлана Солманович, культорганизатор Погородненского центра культуры и народного творчества:
Сёння я вам прапаную вось у гэтым цудоўным памяшканні стравы з таркаванай бульбы ўсёй нашай Воранаўшчыны. Хочацца адзначыць, што ў 2022 годзе стравы з таркаванай бульбы Воранаўскага краю папоўнілі спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь.
Открытие центра прошло в рамках бульба-феста «Воранаўскі дранік». Район традиционно выращивает наибольшие объемы картофеля в Гродненской области. Ежегодно в Вороново устраивают праздник в часть национального продукта. Работают мастер-классы и фуд-корт с блюдами из нашей «бульбы».