«И посмотрим на отдачу». Президент нашёл решение, как искоренить бесхозяйственность в АПК

Новости Беларуси. Разобрать ошибки, ознакомиться с передовым опытом и найти способы повысить эффективность работы в сфере животноводства. Такие цели обозначил Александр Лукашенко для участников пленарного заседания республиканского семинара-совещания по развитию этого направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство». Подробности

Темпы наращивания молочного производства низкие, за 2022 год прибавили всего процент к уровню 2021-го. И, как отметил глава государства, скромный рост – это «заслуга» далеко не всех областей. Вопросы вызывает в том числе средняя продуктивность молочного стада, статистика 2023 года не вселяет позитива. В числе причин – бесхозяйственность на местах, которая может свести на нет все усилия, которые принимает государство для развития молочного производства. У Президента есть предложение, как с этим бороться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В модернизацию отрасли вложены колоссальные инвестиции. Половина всех молочно-товарных ферм (1 600) оснащены самыми современными технологиями, там размещено более 60 % дойного стада и производится более 70 % молока. Следовательно, подтягивать до такого уровня будем и остальных, как бы они ни упирались. Модернизацию животноводческих объектов необходимо продолжать. В этих целях принят Указ о строительстве (реконструкции) в 2023-2024 годах по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области. Но я еще раз говорю: построить мало. Мы построили немало. И сейчас посмотрим, что же у нас в построенных комплексах. Председатели облисполкомов, с сегодняшнего дня будем считать, что эти новые молочно-товарные комплексы – ваши личные инвестиционные проекты. И посмотрим на отдачу.