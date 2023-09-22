Борются между собой, проезжая различные препятствия. Какие экстремальные виды спорта популярны в Беларуси?

Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, какие виды экстремального отдыха существуют в Беларуси и какие из них наиболее популярны?

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:

Множество видов сейчас приобрело такую серьезную популярность. Я бы, наверное, все-таки остановился на своем профиле, так как мне ближе олимпийские виды спорта и вообще спорт в целом, который признан Международным олимпийским комитетом. Поэтому, как пример, то очень большую популярность сейчас приобрело скалолазание. Это один из самых, наверное, опасных видов спорта. Но я говорю о спортивном скалолазании – это достаточно безопасный экстрим. Но в целом люди рассказывают о том, что получают достаточное количество адреналина, положительных эмоций. Это замечательный вид спорта, как и другие виды спорта, которые имеют такую экстремальную начинку. Также можно сказать о фристайл BMX. Сергей Парчевский:

Расшифруйте, пожалуйста.