Самый популярный корабль и экзотичные обитатели. Чем Шарм-эль-Шейх привлекает дайверов?
Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вы дайвер, который ныряет не только под лед. Знаем мы о вас, что и приходилось вам видать не только щук, но и потопленные корабли. Расскажите, где это происходило? Какая у вас была практика до этого и насколько эмоционально это, ярко?
Екатерина Смирнова, занимается дайвингом:
Самый, наверное, популярный, известный корабль, который вы можете посетить, в принципе, который будет самый, возможно, эмоционально для вас интересный – это Египет, Шарм-эль-Шейх, «Тистлегорм». Он расположен от 32 до 42 метров, раскидан своими частями.
Сергей Парчевский:
Это какой-то старинный корабль или он достаточно молодой?
Екатерина Смирнова:
Он со времен войны. Это было в 1940 году, когда корабль отправили с военными припасами на помощь Египту, его разбомбили немцы.
Сергей Парчевский:
Расскажите, что из себя он представляет?
Екатерина Смирнова:
Просто корабль, который разломан пополам. Трюм – ты можешь вплыть в трюм, можешь выплыть через нос. Там вы можете увидеть ружья, патроны, гранаты. Там есть пушка.
Сергей Парчевский:
Какую глубину вам нужно преодолеть было, чтобы оказаться рядом с кораблем?
Екатерина Смирнова:
Глубина – 32 метра. От 32 до 42 метров.
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