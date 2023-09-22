Самый популярный корабль и экзотичные обитатели. Чем Шарм-эль-Шейх привлекает дайверов?

Они штурмуют горные вершины, отправляются в одиночку в кругосветные путешествия, ныряют под воду и опускаются на дно океана. Иногда в поисках вот этого самого вкуса адреналина с ними случаются несчастные случаи. О том, что движет нами в поисках острых ощущений, как избежать плохого финала в экстремальном увлечении и не стать жертвой собственного азарта, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы дайвер, который ныряет не только под лед. Знаем мы о вас, что и приходилось вам видать не только щук, но и потопленные корабли. Расскажите, где это происходило? Какая у вас была практика до этого и насколько эмоционально это, ярко?

Екатерина Смирнова, занимается дайвингом:

Самый, наверное, популярный, известный корабль, который вы можете посетить, в принципе, который будет самый, возможно, эмоционально для вас интересный – это Египет, Шарм-эль-Шейх, «Тистлегорм». Он расположен от 32 до 42 метров, раскидан своими частями. Сергей Парчевский:

Это какой-то старинный корабль или он достаточно молодой? Екатерина Смирнова:

Он со времен войны. Это было в 1940 году, когда корабль отправили с военными припасами на помощь Египту, его разбомбили немцы. Сергей Парчевский:

Расскажите, что из себя он представляет?