Лукашенко: сама идея нашего присутствия в Антарктике казалась абсолютно дерзкой

Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства. Освоение Антарктиды Александр Лукашенко назвал важным инструментом международной дипломатии. И в этом смысле такой тренд стоит в одном ряду с покорением космоса, развитием атомной энергетики и противодействием пандемии. И, заметьте, по всем перечисленным позициям у Минска весьма внушительный бэкграунд. Когда-то идея присутствия и работы белорусов в Антарктиде казалась абсолютно дерзкой. Однако сегодня мы в списке 30 государств, которые осваивают эту территорию. И вот уже скоро, буквально через неделю, очередная белорусская научная экспедиция отправится на ледовый континент. Также полярники подарили главе государства эндербит. Этот минерал возрастом четыре миллиарда лет лишь немного моложе планеты Земля. Как он связан с белорусскими исследованиями в Антарктиде и какие у Минска амбиции на самом холодном континенте? Евгений Пустовой подробнее.

В Беларуси потянуло холодом. Заморозки. Так совпало – участников антарктической экспедиции встречали во Дворце Независимости. Белорусским исследователям Белого континента организовали теплый прием у Президента. Глава государства встретился с участниками уже 17-й белорусской антарктической экспедиции. Со дня на день белорусы снова отправятся за полярный круг. Президент – полярникам: «Мы должны были сохранить наработанный в советские времена научный потенциал».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сама идея нашего присутствия в Антарктике казалась абсолютно дерзкой. Так же, как идея освоения космоса. Но, как вы знаете, мы эти невозможные вершины покорили. Страна по праву вошла в элитный пул государств, осваивающих Антарктику, общепризнан высокий уровень развития отечественной науки и наших технологий (подробности).

Расстояние между Беларусью и Антарктикой – более 16 тысяч километров. Но его выходцы из нашей земли преодолели еще два столетия назад. Это понятно по названию островов в Южном море – Полоцк и Березина. Затем тесная работа в составе советской делегации. Фиксировали метеорологические рекорды: самую низкую температуру воздуха на планете – минус 89; и самый сильный порыв ветра – 78 метров в секунду. Сейчас работать приходится, что называется, в лучших условиях.

Алексей Захватов, участник полярных экспедиций:

Эмоционально тяжело, особенно новичкам тяжело. Хочется домой, к близким, родственникам. Раньше была проблема со связью, сейчас у нас там уже спокойно, хороший интернет есть. Уже стало гораздо проще. Плюс участники экспедиции полностью подготавливаются, здесь проходят все психологические отборы, готовятся к этому. Так что готовы ко всему. Алексей Захватов – один из тех кого, пленила Антарктика. Полярники готовы часами взахлеб рассказывать о своих впечатлениях и государственной значимости таких экспедиций.

Алексей Гайдашов, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси:

Наше впечатление четкое, всех участников белорусских экспедиций с первой по 16-ю, за нами страна, мы можем быть спокойны за своих близких. Потому что здесь стабильно, спокойно, надежно. Соответственно, и работаем с той отдачей, с тем эффектом, который морально и психологически нас поддерживает. Станцию проверяла инспекция правительства Австралии. Они предвзяты к этому району Антарктиды. На картах обозначена австралийская территория. Невзирая на такую предвзятость, они отметили это в акте. Признана одной из лучших станций, построенных в Антарктиде за последнее десятилетие.