Новости по тегу #Алексей Гайдашов

Теперь экипировка создается «под ключ» – от сверхпрочной подошвы до термостойких шапок и перчаток.
Наш государственный флаг и флаг Национальной Академии наук развивается над стратегически важной точкой Восточной Антарктиды. Полярники занимаются строительством Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя».
На этот раз исследователи сделали это у очень креативной елки.
Полученную в Антарктиде информацию обобщат и она ляжет в основу новых научных публикаций мирового уровня.
Команда отправится к месту назначения в начале ноября и пробудет там до середины апреля 2025 года.
«Вот сейчас мы пиаримся, скважину рубим в Витебской области, еще где-то, если вы слышали. Чтобы вы знали, никакие ученые к этому не имеют отношений. Я просто вызвал «Белоруснефть» и сказал: завтра должны быть результаты», – рассказал Президент.
Президент заслушал доклад белорусских полярников.
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