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Новости по тегу #Алексей Гайдашов

Около 80% экипировки белорусских полярников поставляют отечественные производители
16 февраля 2026 07:45

Около 80% экипировки белорусских полярников поставляют отечественные производители

Белорусские полярники поздравили учёных с Днём науки
25 января 2026 13:45

Белорусские полярники поздравили учёных с Днём науки

Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление
31 декабря 2025 13:52

Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление

В НАН Беларуси прошла торжественная встреча участников 17-й Белорусской антарктической экспедиции
14 апреля 2025 11:01

В НАН Беларуси прошла торжественная встреча участников 17-й Белорусской антарктической экспедиции

Дан старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции
28 октября 2024 13:39

Дан старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции

«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси
17 октября 2024 17:45

«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси

Лукашенко: сама идея нашего присутствия в Антарктике казалась абсолютно дерзкой
17 октября 2024 16:35

Лукашенко: сама идея нашего присутствия в Антарктике казалась абсолютно дерзкой

В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду
05 июля 2024 14:13

В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду

Белорусские и российские полярники поздравили учёных с профессиональным праздником
28 января 2024 09:00

Белорусские и российские полярники поздравили учёных с профессиональным праздником

«Это только первый шаг». Белорусских полярников встретили в Академии наук
19 июня 2023 09:28

«Это только первый шаг». Белорусских полярников встретили в Академии наук

В Академии наук торжественно встретят белорусских полярников
19 июня 2023 06:10

В Академии наук торжественно встретят белорусских полярников

Белорусские полярники поздравили страну с Днём науки. Кадры с самого холодного континента планеты
28 января 2023 10:19

Белорусские полярники поздравили страну с Днём науки. Кадры с самого холодного континента планеты