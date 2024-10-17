Президент – полярникам: «Мы должны были сохранить наработанный в советские времена научный потенциал»
Президент встретился с учеными и участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Общаясь с ними, Президент напомнил о необходимости не только производить уникальные технологии, но и уметь их реализовывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту подарили редкий минерал из Антарктиды.
Белорусы участвовали в освоении Антарктиды еще в советское время. Наши земляки зафиксировали два мировых метеорологических рекорда: самую низкую температуру воздуха на планете (-89,2 градуса) и самый сильный порыв ветра (78 метров в секунду).
Впрочем, след на полюсе белорусы оставили еще раньше. 200 лет назад в Южном океане ими были открыты несколько островов, названных Полоцк и Березина. Однако распад СССР ударил и по научным исследованиям в Антарктиде. На фоне кризисной ситуации в экономике было не до экспедиций на край света.
Переломный момент наступил лишь в 2005 году. Ученые направили письмо Президенту с целью возобновить исследования, и Александр Лукашенко дал зеленый свет инициативе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2006 году было принято решение о присоединении уже суверенной Беларуси к Договору об Антарктике. Мы должны были сохранить наработанный в советские времена научный потенциал и преемственность исследований. И на имеющейся базе сформировать национальную научную школу.
Сегодня в зале у нас, как вы видите, много молодых людей. Значит, мы в свое время все сделали правильно. Молодежь идет в науку, растет новое поколение специалистов, развивается отечественная научная школа.
Лукашенко: Антарктика – идеальный пример конструктивных отношений между странами. Подробности.