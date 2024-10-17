Президент – полярникам: «Мы должны были сохранить наработанный в советские времена научный потенциал»

Президент встретился с учеными и участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Общаясь с ними, Президент напомнил о необходимости не только производить уникальные технологии, но и уметь их реализовывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы участвовали в освоении Антарктиды еще в советское время. Наши земляки зафиксировали два мировых метеорологических рекорда: самую низкую температуру воздуха на планете (-89,2 градуса) и самый сильный порыв ветра (78 метров в секунду).

Впрочем, след на полюсе белорусы оставили еще раньше. 200 лет назад в Южном океане ими были открыты несколько островов, названных Полоцк и Березина. Однако распад СССР ударил и по научным исследованиям в Антарктиде. На фоне кризисной ситуации в экономике было не до экспедиций на край света.

Переломный момент наступил лишь в 2005 году. Ученые направили письмо Президенту с целью возобновить исследования, и Александр Лукашенко дал зеленый свет инициативе.