Валентина Масалова: надеемся, что наш Президент ещё с нами пробудет

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Валентина Масалова, сортировщик материалов, изделий и полуфабрикатов Витебского мехового комбината:
Мы надеемся, что он еще нас не покинет и еще с нами пробудет.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Вы на него чем-то похожи?
Валентина Масалова:
Может быть. Такие мнения схожие есть. Может, что и возраст такой же.