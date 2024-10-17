Валентина Масалова: надеемся, что наш Президент ещё с нами пробудет

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валентина Масалова, сортировщик материалов, изделий и полуфабрикатов Витебского мехового комбината:

Мы надеемся, что он еще нас не покинет и еще с нами пробудет.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вы на него чем-то похожи?

Валентина Масалова:

Может быть. Такие мнения схожие есть. Может, что и возраст такой же.