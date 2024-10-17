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Валентина Масалова: надеемся, что наш Президент ещё с нами пробудет

17 октября 2024 16:22
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

Валентина Масалова: надеемся, что наш Президент ещё с нами пробудет-2

Валентина Масалова, сортировщик материалов, изделий и полуфабрикатов Витебского мехового комбината:
Мы надеемся, что он еще нас не покинет и еще с нами пробудет.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Вы на него чем-то похожи?

Валентина Масалова:
Может быть. Такие мнения схожие есть. Может, что и возраст такой же.

# Алена Сырова # Интервью

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