Новости по тегу #Антарктида

Причина – устойчиво высокие летние температуры, которые запускают масштабное поверхностное таяние и делают восстановление ледяного покрова практически невозможным.
Теперь экипировка создается «под ключ» – от сверхпрочной подошвы до термостойких шапок и перчаток.
С борта научно-экспедиционного судна «Академик Федоров» на станцию «Гора Вечерняя» доставлено 53 тонны генерального груза.
Участники 18-й Белорусской антарктической экспедиции начали вводить в эксплуатацию новое оборудование, доставленное на станцию судном «Академик Федоров».
На этот раз исследователи сделали это у очень креативной елки.
В этом сезоне исследуют климатические изменения. Уже начат отбор проб для анализа газового состава древнего льда, замеры высоты снежного покрова.
В Национальной Академии наук дан старт 18-й Белорусской антарктической экспедиции.
14 человек под руководством опытного полярника Алексея Гайдашова проводили научные исследования в Антарктиде. Какие проекты удалось реализовать белорусам на краю Земли?
Полученную в Антарктиде информацию обобщат и она ляжет в основу новых научных публикаций мирового уровня.
Их содержание ежегодно обходится в миллионы евро, включая логистику и поддержку персонала в суровых условиях.
Команда отправится к месту назначения в начале ноября и пробудет там до середины апреля 2025 года.
В 2024 году на самый холодный материк Земли отправятся 14 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих экспедиций Алексея Гайдашова.
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