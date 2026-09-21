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Новости по тегу #Антарктида

Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 трлн тонн льда за последние 40 лет
21 сентября 2026 08:52

Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 трлн тонн льда за последние 40 лет

Около 80% экипировки белорусских полярников поставляют отечественные производители
16 февраля 2026 07:45

Около 80% экипировки белорусских полярников поставляют отечественные производители

В Антарктиде успешно завершена масштабная воздушная грузовая операция 18-й Белорусской экспедиции
09 февраля 2026 06:24

В Антарктиде успешно завершена масштабная воздушная грузовая операция 18-й Белорусской экспедиции

Новации и исследования! 18-я Белорусская антарктическая экспедиция продолжается
04 февраля 2026 07:54

Новации и исследования! 18-я Белорусская антарктическая экспедиция продолжается

Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление
31 декабря 2025 13:52

Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление

Белорусские полярники прибыли в Антарктиду и открыли новый сезон исследований
10 ноября 2025 11:18

Белорусские полярники прибыли в Антарктиду и открыли новый сезон исследований

Белорусские полярники отправятся в 18-ю антарктическую экспедицию
28 октября 2025 17:53

Белорусские полярники отправятся в 18-ю антарктическую экспедицию

168 дней в экстремальных условиях! Участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции вернулись домой
14 апреля 2025 17:07

168 дней в экстремальных условиях! Участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции вернулись домой

В НАН Беларуси прошла торжественная встреча участников 17-й Белорусской антарктической экспедиции
14 апреля 2025 11:01

В НАН Беларуси прошла торжественная встреча участников 17-й Белорусской антарктической экспедиции

Франция может закрыть полярные станции в Антарктиде из-за нехватки средств
14 апреля 2025 10:40

Франция может закрыть полярные станции в Антарктиде из-за нехватки средств

Дан старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции
28 октября 2024 13:39

Дан старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции

17-я Белорусская антарктическая экспедиция стартует 28 октября в НАН Беларуси
28 октября 2024 06:31

17-я Белорусская антарктическая экспедиция стартует 28 октября в НАН Беларуси