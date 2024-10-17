Качество должно быть всегда, не только в Год качества – сотрудница витебского предприятия

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валентина Масалова, сортировщик материалов, изделий и полуфабрикатов Витебского мехового комбината:

Мы уделяем большое значение качеству. Требования строже. Конечно, все стараются. Люди все стараются и хотят, чтобы мы вышли на высокий уровень. От этого зависит и наша зарплата, и наши достижения. Все равно надо, чтобы качество было. Не то что Год качества – значит, только в этом году качество. Качество должно быть всегда.