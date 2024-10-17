Лукашенко: Антарктика – идеальный пример конструктивных отношений между странами

Президент встретился с учеными и участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Общаясь с ними, Президент напомнил о необходимости не только производить уникальные технологии, но и уметь их реализовывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработки должны приносить деньги. В такое время живем, подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И, конечно, очень важно, что мы продолжаем активно взаимодействовать с другими странами в деле освоения Антарктиды. Особенно сейчас, когда сложная геополитическая обстановка требует поиска новых направлений сотрудничества, принятия эффективных решений для продвижения созидательных инициатив. Антарктика – просто идеальный пример непредвзятых и конструктивных отношений между странами.
Слава Богу, что кусок земли на планете еще есть, где можно устанавливать и развивать такие отношения. По большому счету, научные достижения в таких глобальных направлениях, как покорение космоса, развитие атомной энергетики, противодействие пандемиям, освоение полярных регионов являются важным инструментом международной дипломатии.