Лукашенко: Антарктика – идеальный пример конструктивных отношений между странами

Президент встретился с учеными и участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Общаясь с ними, Президент напомнил о необходимости не только производить уникальные технологии, но и уметь их реализовывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработки должны приносить деньги. В такое время живем, подчеркнул глава государства.