Президенту подарили редкий минерал из Антарктиды

Президент встретился с учеными и участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Общаясь с ними, Президент напомнил о необходимости не только производить уникальные технологии, но и уметь их реализовывать. Разработки должны приносить деньги. В такое время живем, подчеркнул глава государства.

В 2006-м по распоряжению Президента была разработана первая государственная программа по мониторингу полярных районов Земли. И уже через пару месяцев в Антарктику была направлена нулевая экспедиция. Белорусские ученые базировались на старой законсервированной станции «Гора Вечерняя». Сегодня она выглядит совсем иначе.

– Более 12 лет учились в этих 40-летних зданиях и сооружениях, которые предоставила Российская Федерация на первом этапе в безвозмездное пользование. – Но это ваши сейчас тоже? – Да, они передали нам в безвозмездное пользование.

– То есть, если я к вам прилечу, вы меня можете там разместить?

– Нет, мы уже вас разместим в более...

– Ну мне условий не надо шикарных.

– Шикарных нет. Это центральная часть Белорусской антарктической станции, первый объект, построенный в 2015 году. На сегодняшний день станция включает 19 объектов различного назначения, включая медицинский стационар, которому, как наши врачи говорят, может позавидовать районная больница.

Также полярники подарили главе государства минерал эндербит. Его возраст чуть меньше возраста планеты Земля – 4 миллиарда лет. Эндербит представляет собой основу кристаллического фундамента планеты. Выход этого минерала на поверхность отмечен только в Антарктиде и только в районе белорусской станции «Гора Вечерняя».