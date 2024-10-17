Внуки гордятся – бабушка общалась с Президентом! Белоруска вспомнила визит Лукашенко на витебский комбинат

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Ноябрь 2018-го. Витебский меховой комбинат в преддверии красного дня календаря, его открытия. Для меня же в тот момент – открытие специфики работы главы государства, которая, в свою очередь, подразумевает его полную погруженность в детали работы своих людей. Притом интерес не поддельный и не для проформы. Президент интересуется общей информацией, понятно, у людей, подготовленных, при должностях, а вот детали и нюансы предпочитает узнавать у тех, кто, по крайней мере, со стороны этого совсем не ожидает. Или все это хорошо спланированная импровизация?

Валентина Масалова, сортировщик материалов, изделий и полуфабрикатов Витебского мехового комбината:

Во-первых, это было неожиданно, что он так подошел, начал сразу беседу открыто. Начал спрашивать про мою работу, что я делаю, с каким мехом здесь работаем, в чем заключается суть моей работы. Мы с ним беседовали. Я тогда сортировала овчину крашеную. Он говорит: для чего это? Я говорю: даю назначение, куда это пойдет, что на обувную подкладку, что для пошива верхней одежды. Для каждой шкуры индивидуально как-то подход. Он даже заинтересованно так спрашивал все это. Разговор был открытый. Просто мы знали, что он приедет на предприятие, на открытие на наше. Что он именно подойдет, будет спрашивать, задавать вопросы – никто нас не готовил, сами, как есть. У меня был и портрет в газете. И внуки даже гордятся: вот, бабушка общалась с Президентом. Он со мной беседовала, как с ровней. И вопросы задавал, открыто все было. Лукашенко рассказал, как беглые готовятся к выборам: надо показать, что Президент обворовал всех (подробности).

Валентина Масалова:

Я сортировщик изделий полуфабриката. Когда поступает нам сырье, закупаем сырье, например, с Австралии, я сортировала сырье, отличала, давали ему назначение. На первом этаже, когда идет выделка, уже все это смотрим. А здесь у нас уже готовый полуфабрикат. На белом мы даем назначение, куда оно пойдет – на обувную подкладку, на верхние изделия, на тапочки. В основном у нас вот обувная подкладка и ассортимент женской одежды с мехом. А из кожи делают молодежные куртки, мужские куртки. И кожу делаем для обуви, для нашего холдинга. Работа очень интересная. Я бы столько и не работала, если бы не было интересно. Конечно, 10 лет назад мы и не думали, что вот так у нас все пойдет на высшем уровне. Поэтому сразу было тяжело, но мы очень рады, что поддержка Президента нам дала такую возможность, чтобы мы работали дальше и развивались во всех отношениях. Прошло почти шесть лет, и мы еще лучше стали выпускать. У нас, помимо овчины, появилось производство по выделке кожи. Когда межсезонная работа у нас, мы выпускаем кожу для своего холдинга.