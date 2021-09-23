Лукашенко: с Путиным мы договаривались, что нам необходимо развивать предприятия микроэлектроники

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С Путиным мы договаривались о том, что нам крайне необходимо развивать предприятия микроэлектроники. Какова здесь у нас ситуация? Слава богу, мы сохранили эти предприятия, но, естественно, нам следует в этом отношении более интенсивно развиваться, добавлять, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире музыку заказывает. И отдельно, какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, по закупкам для госнужд? Есть ли проблемы у нас еще, которые надо решать в промышленности, и как себя ведут российские коллеги после наших договоренностей на уровне Президента и правительства.

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