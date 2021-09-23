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Лукашенко: с Путиным мы договаривались, что нам необходимо развивать предприятия микроэлектроники

23 сентября 2021 16:54
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Новости Беларуси. Экспорт, финансы, противодействие санкциям и промышленному шпионажу. Глава государства принял с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего сферу вице-премьера Юрия Назарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: с Путиным мы договаривались, что нам необходимо развивать предприятия микроэлектроники-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Путиным мы договаривались о том, что нам крайне необходимо развивать предприятия микроэлектроники. Какова здесь у нас ситуация? Слава богу, мы сохранили эти предприятия, но, естественно, нам следует в этом отношении более интенсивно развиваться, добавлять, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире музыку заказывает. И отдельно, какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, по закупкам для госнужд? Есть ли проблемы у нас еще, которые надо решать в промышленности, и как себя ведут российские коллеги после наших договоренностей на уровне Президента и правительства.

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# Государственная политика в области промышленности # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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