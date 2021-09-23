Лукашенко: посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там осталось
Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал не допустить падения в промышленности и предупредил работающих на Запад шпионов. Президент принял с докладом руководителя Минпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспорт, финансы и противодействие санкциям. Эти темы обсуждались 23 сентября в кабинете главы государства.
Министр промышленности Петр Пархомчик и курирующий сферу вице-премьер Юрий Назаров доложили о положении дел на белорусских предприятиях, экономических показателях и актуальных для отрасли вопросах. Александр Лукашенко подчеркнул, что в промышленности страны нельзя допустить падения.
В условиях санкционного давления обратить внимание нужно не только на стратегию ответных мер, но и на кадры. Сомнительные сотрудники, выступающие информаторами для Запада, ни в коем случае не должны навредить отечественным компаниям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия на нашу экономику санкций Запада. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но тем не менее мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами.
Президент также поинтересовался перспективой работы на новых для Беларуси рынках и продвижением дел с постоянными партнерами. Интенсивности, считает белорусский лидер, стоит добавить в производство белорусско-российской микроэлектроники. Эти узкопрофильные предприятия удалось сохранить. Теперь их задача – выйти на конкурентный уровень с мировыми разработчиками.