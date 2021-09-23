Лукашенко: посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там осталось

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия на нашу экономику санкций Запада. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но тем не менее мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами.