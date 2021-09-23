Пётр Пархомчик: «Президент Татарстана подтвердил и заверил нас, что мы получим заказ на 5 лет»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал не допустить падения в промышленности и предупредил работающих на Запад шпионов. Президент принял с докладом руководителя Минпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспорт, финансы и противодействие санкциям. Эти темы обсуждались 23 сентября в кабинете главы государства. Министр промышленности Петр Пархомчик и курирующий сферу вице-премьер Юрий Назаров доложили о положении дел на белорусских предприятиях, экономических показателях и актуальных для отрасли вопросах. Александр Лукашенко подчеркнул, что в промышленности страны нельзя допустить падения.

Лукашенко: посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там осталось. Читайте здесь. В условиях санкционного давления обратить внимание нужно не только на стратегию ответных мер, но и на кадры. Сомнительные сотрудники, выступающие информаторами для Запада, ни в коем случае не должны навредить отечественным компаниям. Президент также поинтересовался перспективой работы на новых для Беларуси рынках и продвижением дел с постоянными партнерами. Как рассказал журналистам Петр Пархомчик, сейчас Минпром переориентировал экспорт в основном на Россию и страны Африки.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Если взять Россию, темп по этому году составляет 152 %, притом успешно продаются трактора, комбайны, холодильники, телевизоры и другая продукция, которая производится в Республике Беларусь. Я вернулся из Татарстана. У нас тоже очень хорошая динамика с этой страной по этому году. Президент Татарстана подтвердил и заверил нас, что мы получим заказ на 5 лет, то есть это трактора, комбайны, посевные агрегаты. В прошлом году, вы знаете, я летал в Зимбабве. Мы запустили в производство, в эксплуатацию большое количество белорусской техники. Договорились о поставке техники в этом году. Получили средства, получили аккредитивы, выполняем поставленную задачу. В этом году практически удвоим поставки нашей техники на этот рынок.