Прятал в окопах и на кладбище. Сколько оружия было у задержанного Соколова и где он хранил боеприпасы?

Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси. Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону. Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич? Подробнее в видеоматериале.

С поставленной задачей бывший военный справляется на отлично. Оружие и боеприпасы к нему Соколов находит в даркнете. Дальше о сделке с продавцом договаривается уже сам Олег. Он же через подставных лиц передает Соколову деньги на покупку автомобиля и мобильного телефона. Когда все готово, куратор скидывает геолокацию закладки с оружием, и Сергей выезжает в Россию.

Сергей Соколов:

Это было под Питером, выехал туда. Там была закладка в лесу. Забрал оружие. Единственное, что там было два Вепря-12.

– Опишите, как закладка была оформлена.

– В лесу был как окоп, наверное, со времен войны. Там была сумка, и она была завалена ветками.

Сумку с боеприпасами Соколов кладет в багажник автомобиля и как ни в чем не бывало направляется в сторону белорусской границы. По инструкции куратора, приобретенное оружие необходимо было разделить на два комплекта и спрятать в разных местах.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:

Иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Республики Беларусь схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, предназначавшиеся для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами.

Одним из тайников стал автомобиль Opel, в котором Соколов привез карабины и патроны к ним в Беларусь. Для конспирации накануне этой поездки был арендован гараж в деревне Станьково, где планировалось хранить и саму машину, и оружие.

Вторую точку для схрона Соколов выбирал уже самостоятельно. Сумку с боеприпасами, рациями и дистанционными взрывателями он спрятал в глухом лесу в Дзержинском районе. Координаты сохранил на своем мобильном, чтобы в дальнейшем при необходимости передать их подельникам, причем о реальном предназначении оружия Соколов знал не понаслышке. Сергей Соколов:

В целях устрашения – обстрел автомобиля, то есть в переднюю часть машины можно произвести какие-то выстрелы, человек будет понимать, что против него активно применено оружие, но личной жизни нет угрозы.

За границу Соколов поедет еще не раз, и снова за оружием. Сначала по заданию куратора, а после и для себя лично. Боевой пистолет ТТ и травматический 9-милиметровый Streamer оперативники найдут все в том же схроне в лесу.