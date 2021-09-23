Прятал в окопах и на кладбище. Сколько оружия было у задержанного Соколова и где он хранил боеприпасы?
Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси. Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону.
Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич? Подробнее в видеоматериале.
С поставленной задачей бывший военный справляется на отлично. Оружие и боеприпасы к нему Соколов находит в даркнете. Дальше о сделке с продавцом договаривается уже сам Олег. Он же через подставных лиц передает Соколову деньги на покупку автомобиля и мобильного телефона. Когда все готово, куратор скидывает геолокацию закладки с оружием, и Сергей выезжает в Россию.
Сергей Соколов:
Это было под Питером, выехал туда. Там была закладка в лесу. Забрал оружие. Единственное, что там было два Вепря-12.
– Опишите, как закладка была оформлена.
– В лесу был как окоп, наверное, со времен войны. Там была сумка, и она была завалена ветками.
Сумку с боеприпасами Соколов кладет в багажник автомобиля и как ни в чем не бывало направляется в сторону белорусской границы. По инструкции куратора, приобретенное оружие необходимо было разделить на два комплекта и спрятать в разных местах.
Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:
Иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Республики Беларусь схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, предназначавшиеся для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами.
Одним из тайников стал автомобиль Opel, в котором Соколов привез карабины и патроны к ним в Беларусь. Для конспирации накануне этой поездки был арендован гараж в деревне Станьково, где планировалось хранить и саму машину, и оружие.
Вторую точку для схрона Соколов выбирал уже самостоятельно. Сумку с боеприпасами, рациями и дистанционными взрывателями он спрятал в глухом лесу в Дзержинском районе. Координаты сохранил на своем мобильном, чтобы в дальнейшем при необходимости передать их подельникам, причем о реальном предназначении оружия Соколов знал не понаслышке.
Сергей Соколов:
В целях устрашения – обстрел автомобиля, то есть в переднюю часть машины можно произвести какие-то выстрелы, человек будет понимать, что против него активно применено оружие, но личной жизни нет угрозы.
За границу Соколов поедет еще не раз, и снова за оружием. Сначала по заданию куратора, а после и для себя лично. Боевой пистолет ТТ и травматический 9-милиметровый Streamer оперативники найдут все в том же схроне в лесу.
Еще один заряженный ТТ Соколов постоянно носил при себе, и лишь накануне своего задержания спрятал «ствол» на Варшавском кладбище в Лиде. Будучи задержанным, он пытался убедить следователей, что пистолет ему был нужен якобы для того, чтобы отстреливаться при попытке своего задержания. Однако у оперативников совсем другая версия на этот счет.
Он получал задания от иностранных кураторов. Что рассказал на допросе задержанный белорусский экстремист? Читайте здесь.