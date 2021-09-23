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Экспорт, финансы, противодействие санкциям и развитие микроэлектроники. Президент принял с докладом руководство Минпрома

23 сентября 2021 08:28
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Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премьера Юрия Назарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего хотел бы услышать от вас объективную оценку работы Министерства промышленности за текущий период и что мы будем видеть по окончании этого года с учетом тех бандитских действий в отношении Беларуси со стороны западных отдельных наших партнеров. Меня интересует не только производство (естественно, экспорт это валюта), складские запасы, но прежде всего – финансы. Как, чем дышат промышленные предприятия, которые входят в сферу вашей деятельности?

Глава государства также напомнил, что ранее договаривался со своим российским коллегой Владимиром Путиным о сотрудничестве в вопросе развития предприятий микроэлектроники. Александр Лукашенко подчеркнул, что это крайне необходимо. Отдельно Президент поинтересовался, как ведется работа на российском рынке.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Юрий Назаров # Петр Пархомчик # Владимир Путин # Фотофакт

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