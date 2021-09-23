План убийства политика. Как готовилось покушение на Гайдукевича и при чём здесь Соколов?
Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси. Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону.
Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич? Подробнее в видеоматериале.
Своих потенциальных жертв Соколов самостоятельно выбирал в деструктивных Telegram-каналах. Не догадываясь о «наружке», он периодически приезжал к домам различных силовиков и судей, чтобы спланировать будущее нападение. Одной из таких целей, к слову, был и Олег Гайдукевич. Теракт, который не удался Войтеховичам, Соколову с подачи куратора из Киева предстояло воплотить в убийство политика.
Прятал в окопах и на кладбище. Сколько оружия было у задержанного Соколова и где он хранил боеприпасы? Читать здесь.
Сергей Соколов:
Он меня попросил съездить, скинул адрес. Изначально ничего не сообщил, просто такой-то дом, подъедь, посмотри.
– Что, просто на дом посмотреть?
– Ну, посмотреть подъезды, что можно сделать, диверсию какую-нибудь, удобно-неудобно. Я проехал, посмотрел.
– А какого рода диверсию?
– Ничего, конкретики не было, ничего не обсуждалось. Единственное, что потом скинул вопрос, я проехал – а кто это? Он мне прислал видео с YouTube, где выступает Гайдукевич. Ну, я посмотрел, этого человека я видел, когда в его двор бросили коктейли Молотова. Я это видел и по телевизору, и в интернете.
Константин Бычек: «Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападение, вплоть до физического устранения» – подробности далее.