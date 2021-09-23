План убийства политика. Как готовилось покушение на Гайдукевича и при чём здесь Соколов?

Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси. Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону. Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич? Подробнее в видеоматериале.

Своих потенциальных жертв Соколов самостоятельно выбирал в деструктивных Telegram-каналах. Не догадываясь о «наружке», он периодически приезжал к домам различных силовиков и судей, чтобы спланировать будущее нападение. Одной из таких целей, к слову, был и Олег Гайдукевич. Теракт, который не удался Войтеховичам, Соколову с подачи куратора из Киева предстояло воплотить в убийство политика. Прятал в окопах и на кладбище. Сколько оружия было у задержанного Соколова и где он хранил боеприпасы? Читать здесь.

Сергей Соколов:

Он меня попросил съездить, скинул адрес. Изначально ничего не сообщил, просто такой-то дом, подъедь, посмотри.

– Что, просто на дом посмотреть?

– Ну, посмотреть подъезды, что можно сделать, диверсию какую-нибудь, удобно-неудобно. Я проехал, посмотрел.

– А какого рода диверсию?