Константин Бычек: «Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападение, вплоть до физического устранения»

Новости Беларуси. Оружие и боеприпасы для устрашения и убийств. Комитет госбезопасности задержал очередного экстремиста, готовившего ряд терактов и нападений на территории Беларуси. Под прицелом обвиняемого были представители силовых структур, судьи и даже политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оружие для террора задержанный привозил из-за границы, а задания получал от иностранных кураторов по телефону.
Как оперативники вышли на экстремиста, кто платил ему и при чем в этой истории депутат Гайдукевич? Подробнее в видеоматериале.
Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:
Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападение, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти.
Прятал в окопах и на кладбище. Сколько оружия было у задержанного Соколова и где он хранил боеприпасы? Подробности здесь.