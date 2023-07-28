Прямой эфир

Конфеты по заказу Президента: каким получилось лакомство? Тестируем в программе «Неделя»

28 июля 2023 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Задание Президента выполнено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальные конфеты по китайским рецептам появились в Беларуси. Пока в масштабах пробной партии, но технология приготовления сладостей из сухого молока освоена и уже опробована в прямом смысле слова.

Конфеты по заказу Президента: каким получилось лакомство? Тестируем в программе «Неделя»-1

Всего за менее чем три недели белорусские ученые разработали 8 видов таких конфет. За вкус отвечает не только сухое молоко, но и натуральные экстракты из моркови, яблока, смородины. А содержание основного ингредиента в лакомстве может превышать 80 %. Не зря конфеты внешне напоминают витамины – они будут полезны даже самым маленьким. Сейчас Минздрав подсчитывает оптимальное количество этих сладостей для детей разного возраста.

Конфеты по заказу Президента: каким получилось лакомство? Тестируем в программе «Неделя»-4

Ксения Гершончик, заведующая сектором кондитерской отрасли НПЦ по продовольствию НАН:
Это новый продукт, я считаю, что это полезный продукт, так как будет содержать высокое количество молочных продуктов. Не все дети в настоящее время могут выпить стакан молока. Не все его любят. А это все-таки как конфеты. Привлекательный внешний вид имеет. Мне кажется, что она должна вызывать доверие у нашего потребителя. Тем более здесь будет использоваться отечественное сырье. В этих конфетах пониженное содержание сахара. В чем еще преимущество таких изделий? В том, что они не подвергаются термической обработке в процессе прессования, поэтому их можно обогатить различными веществами: витаминами, аминокислотами.

Конфеты по заказу Президента: каким получилось лакомство? Тестируем в программе «Неделя»-7

О том, какими на вкус получились конфеты, расскажут в программе «Неделя». Не пропустите уже в это воскресенье, 30 июля, в 19:30.

# Кондитерские изделия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент подписал Указ об увольнении председателя Белкоопсоюза Олега Мацкевича
28 июля 2023 16:51

Президент подписал Указ об увольнении председателя Белкоопсоюза Олега Мацкевича

«Всё равно есть диалог». Игорь Тур рассказал о работе белорусских послов в западных странах
28 июля 2023 15:57

«Всё равно есть диалог». Игорь Тур рассказал о работе белорусских послов в западных странах

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко
28 июля 2023 14:45

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко