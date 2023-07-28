Конфеты по заказу Президента: каким получилось лакомство? Тестируем в программе «Неделя»

Всего за менее чем три недели белорусские ученые разработали 8 видов таких конфет. За вкус отвечает не только сухое молоко, но и натуральные экстракты из моркови, яблока, смородины. А содержание основного ингредиента в лакомстве может превышать 80 %. Не зря конфеты внешне напоминают витамины – они будут полезны даже самым маленьким. Сейчас Минздрав подсчитывает оптимальное количество этих сладостей для детей разного возраста.

Ксения Гершончик, заведующая сектором кондитерской отрасли НПЦ по продовольствию НАН:

Это новый продукт, я считаю, что это полезный продукт, так как будет содержать высокое количество молочных продуктов. Не все дети в настоящее время могут выпить стакан молока. Не все его любят. А это все-таки как конфеты. Привлекательный внешний вид имеет. Мне кажется, что она должна вызывать доверие у нашего потребителя. Тем более здесь будет использоваться отечественное сырье. В этих конфетах пониженное содержание сахара. В чем еще преимущество таких изделий? В том, что они не подвергаются термической обработке в процессе прессования, поэтому их можно обогатить различными веществами: витаминами, аминокислотами.