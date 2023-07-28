Лукашенко: во всех обращениях на моё имя вопрос номер один – ЖКХ

Среди свободных было сразу три министерских портфеля. Сегодня его получил новый министр ЖКХ. На должность назначен первый зам (с июня 2018-го он занимал эту должность) Геннадий Трубило. В конце мая его предшественник Андрей Хмель стал мэром в Гродно. Коснулись изменения и Министерства транспорта и коммуникаций. Кресло руководителя ведомства теперь займет Алексей Ляхнович. Прежде он был также первым замом в данном ведомстве. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы и впереди – много задач, выполнение которых однозначно должно быть на достойном уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я считаю, что и Геннадий Алексеевич, и Алексей Алексеевич – люди подготовленные. Не могу сказать, что министерства были провальные и бывшие министры плохо работали. Но работы много. Что касается, Геннадий Алексеевич, вас, я жду от министерства, во-первых, чтобы оно было видно. Понимаете, о чем речь. И, во-вторых, чтобы это министерство наконец-то доказало, что ему быть. Что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно.

Для вас не секрет, мне постоянно вносились предложения о ликвидации этого министерства или включении в какое-то другое министерство, потому что якобы функции пересекаются. Многие функции реализуются местными органами власти. Некоторые функции входят в Министерство строительства – смежные и так далее. Я не считаю, что это так. Почему меня беспокоит это министерство и я его сохраняю? Во всех обращениях людей на мое имя (и Администрация Президента контролирует этот вопрос) вопрос № 1 – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вы должны привносить новинки в эту систему, жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. И хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше.