Президент подписал Указ об увольнении председателя Белкоопсоюза Олега Мацкевича

Новости Беларуси. 28 июля стало известно, что Александр Лукашенко освободил от должности председателя правления Белкоопсоюза Олега Мацкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий Указ.

Также Президент произвел ряд кадровых назначений в Вооруженных Силах. Изменения коснулись Генштаба и Западного оперативного командования. Назначен также новый начальник Минского суворовского училища, его прежний руководитель стал начальником главной военной инспекции Вооруженных Сил.