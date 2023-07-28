Прямой эфир

Президент подписал Указ об увольнении председателя Белкоопсоюза Олега Мацкевича

28 июля 2023 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 июля стало известно, что Александр Лукашенко освободил от должности председателя правления Белкоопсоюза Олега Мацкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий Указ.

Также Президент произвел ряд кадровых назначений в Вооруженных Силах. Изменения коснулись Генштаба и Западного оперативного командования. Назначен также новый начальник Минского суворовского училища, его прежний руководитель стал начальником главной военной инспекции Вооруженных Сил.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Олег Мацкевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Всё равно есть диалог». Игорь Тур рассказал о работе белорусских послов в западных странах
28 июля 2023 15:57

«Всё равно есть диалог». Игорь Тур рассказал о работе белорусских послов в западных странах

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко
28 июля 2023 14:45

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко

«Возводим дома согласно срокам». В Минской области построят более 1 млн м. кв. жилья
28 июля 2023 14:42

«Возводим дома согласно срокам». В Минской области построят более 1 млн м. кв. жилья