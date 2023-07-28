Олег Романов: «Мы работаем над тем, чтобы подойти к избирательной кампании в полной готовности»

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: Наши задачи понятны и ясны, они четко прописаны в программе политической партии, поэтому мы знаем, что делать. Самое главное и основная задача, конечно же, прирасти членами партии, чтобы реализовывать поставленные цели. Я уверен, что минская организация довольно-таки быстро будет набирать количество единомышленников, потому что за нами народ. И мы обязательно победим.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Те партии, которые существуют сейчас в политическом пространстве, – это те политические силы, которые все вместе работают во благо Республики Беларусь. Наши идеологии отличаются друг от друга. Но в то же самое время они разными способами решают одну и ту же задачу: процветание Республики Беларусь. Мы работаем над тем, чтобы подойти к избирательной кампании в полной готовности и быть реальным субъектом политический процессов. То есть выдвигать своих членов в органы представительной власти с тем, чтобы партия «Белая Русь» была полно представлена во всех представительных органах.