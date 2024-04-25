25 лет руководит районным домом ремёсел! Пообщались с успешной белорусской рукодельницей

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Татьяна Холодок, директор Октябрьского районного дома ремесел:

Я задавала много раз себе вопрос: откуда это желание создавать и дарить прекрасное? Наверное, все-таки это пришло со мной из детства. Родители мои, бабушка долгими вечерами ткали кросна, вышивали, вязали. Эта тяга шла на протяжении всей моей жизни. Раньше занимались наши предки, теперь занимаемся мы.

Без прошлого нет будущего. Наша история, культурные ценности – именно это формирует сознание человека. То, где он рос, где живет, в какой стране он находится. Поэтому только мы, славяне, занимаемся рукоделием, которое дарит людям красоту. Только мы такой трудолюбивый народ.