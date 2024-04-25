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25 лет руководит районным домом ремёсел! Пообщались с успешной белорусской рукодельницей

25 апреля 2024 17:42
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

25 лет руководит районным домом ремёсел! Пообщались с успешной белорусской рукодельницей-1

Татьяна Холодок, директор Октябрьского районного дома ремесел:
Я задавала много раз себе вопрос: откуда это желание создавать и дарить прекрасное? Наверное, все-таки это пришло со мной из детства. Родители мои, бабушка долгими вечерами ткали кросна, вышивали, вязали. Эта тяга шла на протяжении всей моей жизни. Раньше занимались наши предки, теперь занимаемся мы.

25 лет руководит районным домом ремёсел! Пообщались с успешной белорусской рукодельницей-3

Без прошлого нет будущего. Наша история, культурные ценности – именно это формирует сознание человека. То, где он рос, где живет, в какой стране он находится. Поэтому только мы, славяне, занимаемся рукоделием, которое дарит людям красоту. Только мы такой трудолюбивый народ.

25 лет руководит районным домом ремёсел! Пообщались с успешной белорусской рукодельницей-5

Татьяна Холодок:
Начало 1990-х, создавались такие виды новых типов учреждений культуры, как дома ремесел. Это было время перестройки. Нелегкое время. Людям есть не было чего. Они стояли в очередях, по талонам брали одежду себе, еду. Но все-таки та любовь и душа людей осталась. И хотелось, чтобы наши традиции, наше историческое прошлое не только сохранялось, но и развивалось. Без исторического прошлого, без традиций не может быть полноценной нации, народ не может жить без этого.

# Женщины Беларуси

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