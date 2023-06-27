Лукашенко рассказал о пользе ЧВК «Вагнер» для Беларуси
Новости Беларуси. О «Вагнере», тактическом ядерном оружии и не только говорили в кабинете Президента страны. С докладом он принял министра обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставил ряд задач, касающихся и тех бойцов частной военной компании, которые прибыли или прибудут на нашу территорию. Озвучивает их Александр Лукашенко публично. Сознательно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Читайте здесь.
Что касается наших регулярных Вооруженных Сил, то в непростой обстановке они сработали как нужно. И на передовой, и в тылу. За что большая благодарность от главнокомандующего и военным, и гражданским белорусам.
Александр Лукашенко:
Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Подробности.
Поблагодарить надо командиров частей, которые нам пришлось поднимать, под ружье ставить. И поблагодарить через них жен и семьи наших военнослужащих. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Обязательно, товарищ Президент, сделаем. Самое главное, что действительно хочется отметить: наши люди понимают важность выполняемых задач. Мы правильно оценивали то событие, которое произошло. Реакция была мгновенная. Даже никто не проявил волнения.
Александр Лукашенко:
Главное – не расслабиться.
Виктор Хренин:
Основное требование я помню, товарищ Президент.
И в этом диалоге вся суть и объяснение, почему белорусы, от рядовых граждан до главнокомандующего, в стрессовой ситуации поступили именно так. У нас есть задача, единая на всех, – сохранить мир на своей земле, есть опыт и понимание, что суета и резкие телодвижения без подготовки и осознания последствий могут навредить, а главное – между нами есть связь, пусть не идеальная, но не разорванная, есть понимание, что мелочей нет, нельзя недооценивать не только врагов, но и друг друга.
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