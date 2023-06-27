Лукашенко рассказал о пользе ЧВК «Вагнер» для Беларуси

Новости Беларуси. О «Вагнере», тактическом ядерном оружии и не только говорили в кабинете Президента страны. С докладом он принял министра обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставил ряд задач, касающихся и тех бойцов частной военной компании, которые прибыли или прибудут на нашу территорию. Озвучивает их Александр Лукашенко публично. Сознательно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Читайте здесь.

Что касается наших регулярных Вооруженных Сил, то в непростой обстановке они сработали как нужно. И на передовой, и в тылу. За что большая благодарность от главнокомандующего и военным, и гражданским белорусам.

Александр Лукашенко:

Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Подробности.

Поблагодарить надо командиров частей, которые нам пришлось поднимать, под ружье ставить. И поблагодарить через них жен и семьи наших военнослужащих. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться.