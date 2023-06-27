«Мы будем защищать Москву». Лукашенко рассказал, о чём ему удалось договориться с Пригожиным

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такой тезис сегодня, 27 июня, озвучил Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны.
Во Дворец Независимости также пригласили руководителей СМИ, журналистов, политологов. Решение об этом принял лично Президент, дабы развеять все мифы, которыми так быстро обрастают информационные ленты.
Александр Лукашенко в подробностях рассказал детали переговоров и разрешения попытки военного мятежа в России. Некоторые моменты, понятное дело, предназначены не для широкой публики. Президент несколько раз подчеркнул, что в этом деле абсолютно нет героев.
В субботнее утро главе государства стала поступать тревожная информация о ситуации в России. Позже Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко и рассказал о происходящем в деталях. Из беседы стало понятно, что российский лидер готов пойти на самые крайние меры, но Александр Лукашенко предложил не горячиться. Ведь такой шаг мог привести к страшной развязке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет». Я спрашиваю: «Где он?» – «В Ростове». Я говорю: «Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться». Он в очередной раз говорит: «Это бесполезно». Я говорю: «Хорошо, подожди». Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: «Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было». Я говорю: «Вот видишь, не все так печально». В 11 часов… Надо было еще эти телефоны найти… Говорю: «Как с ним связаться? Дай телефон». Он говорит: «Скорее всего, у ФСБ есть телефон». Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом».
В 11:00 (хоть Путин меня предупреждал – не возьмет трубку) мгновенно снял трубку. Разговор – эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать.
А я думаю: с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры так сказать. Ребята только с фронта. Они видели тысячи, тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог.
Я начал уточнять. Я говорю: «Ты чего, убил кого-то там из гражданских, военных, которые тебе не противостояли?» – «Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут нахожусь. И так далее, и так далее. И это оказалось правдой. Это было очень важно. Заметьте, это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули.
«Я говорю: «Ты чего хочешь?» (Путину я, естественно, рассказал в разговоре их требования) – «Я ведь ничего, Александр Григорьевич, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным». Я говорю: «Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться – по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки». Молчит. «Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!» Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом. «Нет» – такая вот эйфория.
Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 1941-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это наше Отечество. А потому, что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России (а предпосылки для этого были колоссальные), следующими были мы.
В те дни, когда в России начался переполох, Александр Лукашенко отдал распоряжение привести нашу армию в полную боевую готовность. Уже на отдельной встрече сегодня с министром обороны Президент отметил, что белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство и поблагодарил за слаженность и оперативность.
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