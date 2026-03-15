Битва за баррель: как ситуация на Ближнем Востоке взрывает мировой нефтяной рынок?

Первым под удар попал нефтяной рынок. Из-за блокировки Ормузского пролива мировые цены на «черное золото» подскочили более чем на 20 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для их сдерживания США приняли решение высвободить 172 миллиона баррелей из своего стратегического резерва. Но уже понятно, что этого недостаточно. Более того, такой «щедрый» жест сократит американские запасы более чем на 40 %, чего Трампу могут уже и не простить.

Дорожает не только нефть, но и газ. Такое комбо больно бьет по Европе в первую очередь. На неделе в ЕС цены на газ подскочили на 90 %. Обновили максимумы и цены на заправках.

Даже мадам фон дер Ляйен не выдержала натиска и разоткровенничалась. Она заявила, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой. Покаяние – это, конечно, хорошее дело, но истинная расплата за просчеты властей ляжет на простых европейцев.