Битва за баррель: как ситуация на Ближнем Востоке взрывает мировой нефтяной рынок?
Первым под удар попал нефтяной рынок. Из-за блокировки Ормузского пролива мировые цены на «черное золото» подскочили более чем на 20 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для их сдерживания США приняли решение высвободить 172 миллиона баррелей из своего стратегического резерва. Но уже понятно, что этого недостаточно. Более того, такой «щедрый» жест сократит американские запасы более чем на 40 %, чего Трампу могут уже и не простить.
Дорожает не только нефть, но и газ. Такое комбо больно бьет по Европе в первую очередь. На неделе в ЕС цены на газ подскочили на 90 %. Обновили максимумы и цены на заправках.
Даже мадам фон дер Ляйен не выдержала натиска и разоткровенничалась. Она заявила, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой. Покаяние – это, конечно, хорошее дело, но истинная расплата за просчеты властей ляжет на простых европейцев.
Кто катиться в долговую нефтяную яму и как ситуация в Персидском заливе может развиваться дальше – разбирались наши корреспонденты.
Черный нефтяной дождь и токсичный смог в начале недели закрыли солнце над Тегераном. Таковы последствия израильских и американских авиаударов по нефтяным объектам Ирана – эксперты уже говорят о беспрецедентной экологической катастрофе.
Питер Аддамс, онколог (США):
Очевидно, что в данном случае концентрации действительно высоки. Черный дождь и сопровождающий его кислотный дождь представляют реальную опасность для населения. Главным образом это респираторные риски. Это также приводит к смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Тем временем сотни судов все еще простаивают на якоре в открытом море из-за угрозы обстрелов в Ормузском проливе. Конфликт на Ближнем Востоке уже поменял правила игры для мирового нефтяного рынка, сделав его по-настоящему горючим. Страны одна за другой сталкиваются с острой нехваткой топлива. От собственных рук пострадали и Штаты. Там стоимость бензина превысила 4,5 доллара за галлон, прибавив больше 20 %. На этом фоне Белый дом временно снял санкции на покупку российской нефти, лишь бы притормозить зреющий кризис.
Дональд Трамп, президент США:
Мы отменим санкции до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. А потом, кто знает, возможно, и вводить обратно не придется, если наступит мир.
Европа восприняла эту новость со скрежетом зубов: антироссийскую стратегию, которая обошлась ЕС совсем недешево, подрывает ближайший союзник – Штаты.
«Никто не выиграет». Лукашенко прокомментировал ситуацию на рынке энергоносителей.
Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии:
Шесть стран «Большой семерки» однозначно высказали мнение, что не следует отменять антироссийские санкции. Мы не можем допустить обогащения российского военного бюджета.
Брюсселю сейчас как никогда нужна российская нефть, чтобы сбить цены на заправках, но признать это публично – значит расписаться в собственном бессилии и крахе энергетической политики последних четырех лет.
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