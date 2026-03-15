Прямой эфир

Франция убеждала РФ признать за Европой место в диалоге по Украине – FT

15 марта 2026 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Франция убеждала РФ признать за Европой место в диалоге по Украине – FT-0

Французские представители посетили Россию в попытке привлечь европейские страны к участию в переговорах по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times со ссылкой на дипломатический источник.

По данным издания, дипломат Эммануэль Бонн и советник французского президента Бертран Бушуолтер посетили Москву, но помощник президента России Юрий Ушаков дал отрицательный ответ.

Ранее Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле.

В результате стороны обменялись пленными, телами погибших военнослужащих и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика # франция

Другие новости рубрики

Все новости
Эскалация на Ближнем Востоке бьет по рынку минеральных удобрений
15 марта 2026 17:06

Эскалация на Ближнем Востоке бьет по рынку минеральных удобрений

Зеленский пригрозил депутатам отправкой на фронт, если будут плохо работать
15 марта 2026 16:02

Зеленский пригрозил депутатам отправкой на фронт, если будут плохо работать

Гросси согласился, что в ООН «налицо глубокий кризис»
15 марта 2026 15:24

Гросси согласился, что в ООН «налицо глубокий кризис»