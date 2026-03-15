Франция убеждала РФ признать за Европой место в диалоге по Украине – FT

Французские представители посетили Россию в попытке привлечь европейские страны к участию в переговорах по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times со ссылкой на дипломатический источник.

По данным издания, дипломат Эммануэль Бонн и советник французского президента Бертран Бушуолтер посетили Москву, но помощник президента России Юрий Ушаков дал отрицательный ответ.

Ранее Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле.

В результате стороны обменялись пленными, телами погибших военнослужащих и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Фото: pixabay