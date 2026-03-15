Ранняя диагностика онкологии – узнали, как новые подходы к диспансеризации спасают белорусов

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В конце 2024 года были изменены подходы к диспансеризации. Диспансеризация у нас присутствует давно. Мы пошли таким путем, что мы взяли болезни сердечно-сосудистой системы, для этого выполняется кардиограмма. Это болезни эндокринной системы и, конечно, это онконастороженность.

В рамках онконастороженности мы пошли путем раннего выявления и включения в диспансеризацию определенных исследований, прежде всего это исследования на ВПЧ у женщин. Исследования, которые были включены, нам позволили более 99,1 % рака шейки матки выявить на ранней стадии. Это маммография. Более 85 % рака молочной железы при диспансеризации выявлено на ранних стадиях. Более 84 % рака предстательной железы тоже выявлено сегодня на ранних стадиях.

Мы идем дальше. И в нашу программу «Здоровье нации» мы закладываем дальнейшее внедрение (это для рака кишечника) и новшество, которое мы тоже начинаем внедрять, учитывая то, что сегодня в стране 173 компьютерных томографа, и есть возможность провести скрининговую программу в рамках диспансеризации для определенных категорий граждан – это рак легкого. В 2025 году 95 % от подлежащих граждан (это более 6 миллионов) прошли диспансеризацию.