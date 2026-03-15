Ранняя диагностика онкологии – узнали, как новые подходы к диспансеризации спасают белорусов

Диспансеризацию проходят белорусы? Или как раньше, для галочки? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Диспансеризацию проходят белорусы? Или как раньше, для галочки? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В конце 2024 года были изменены подходы к диспансеризации. Диспансеризация у нас присутствует давно. Мы пошли таким путем, что мы взяли болезни сердечно-сосудистой системы, для этого выполняется кардиограмма. Это болезни эндокринной системы и, конечно, это онконастороженность.
В рамках онконастороженности мы пошли путем раннего выявления и включения в диспансеризацию определенных исследований, прежде всего это исследования на ВПЧ у женщин. Исследования, которые были включены, нам позволили более 99,1 % рака шейки матки выявить на ранней стадии. Это маммография. Более 85 % рака молочной железы при диспансеризации выявлено на ранних стадиях. Более 84 % рака предстательной железы тоже выявлено сегодня на ранних стадиях.
Мы идем дальше. И в нашу программу «Здоровье нации» мы закладываем дальнейшее внедрение (это для рака кишечника) и новшество, которое мы тоже начинаем внедрять, учитывая то, что сегодня в стране 173 компьютерных томографа, и есть возможность провести скрининговую программу в рамках диспансеризации для определенных категорий граждан – это рак легкого. В 2025 году 95 % от подлежащих граждан (это более 6 миллионов) прошли диспансеризацию.
Елена Богдан:
За 2025 год около 13 миллиардов белорусских рублей было потрачено на систему здравоохранения. Из них 20 % составляет лекарственное обеспечение в стационарном секторе и, самое главное, на амбулаторно-поликлиническом звене. У нас есть специальный перечень, по которому сегодня наши пациенты с сахарным диабетом, с болезнями системы кровообращения, с онкологическими заболеваниями, большим-большим перечнем обеспечиваются сегодня за счет средств государства.
К сведению, за 30 лет существования нашего суверенного государства 923 объекта здравоохранения были реконструированы, построены заново, модернизированы. 213 объектов построено вновь. Даже для сравнения, в 2025 году таких объектов было 17. Полтора миллиарда рублей из тех денег, о которых я говорила, направлены на нашу модернизацию материально-технической базы здравоохранения.
А на ближайшую пятилетку мы заложили 129 объектов в системе здравоохранения, включая новые строительства. Это достаточно серьезный вклад государства в развитие материально-технической базы и создание доступного для всех граждан медицинского обслуживания.
Для справочки. Раз в три года диспансеризацию проходят те, кто в возрасте от 18 до 39 лет. Так вот, стоимость такого госчекапа для женщин, например, 73 рубля. Если ведем речь о тех, кто старше 40, то мужская диспансеризация стоит государству 64 рубля, а женская – 79.
А теперь вспомните, сколько вы только на одни анализы крови оставляете в частных медцентрах. Одна биохимия – рублей 90. Считайте сами, зная, что право на бесплатное медобслуживание имеет каждый гражданин Беларуси.