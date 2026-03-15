Что по чем? Как обстоят дела с борщевым набором в магазинах в межсезонье

Бульба для нас – второй хлеб и своеобразный барометр общественных настроений. Белорусы быстро реагируют на любые изменения в овощном отделе. В январе-феврале заставили поволноваться огурцы, цены на которые «покраснели». Сбил ажиотаж вовремя подоспевший свежий отечественный урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом, как заявили в МАРТ, борщевой набор в межсезонье в полном порядке. Все ингредиенты в наличии. Их хватит, чтобы и себя накормить, и даже продать. А на тот же картофель установлены – и продолжают действовать – и входные нормы, и предельные цены. Если с наличием товаров проблем нет, то стоимость иной раз вызывает вопросы. Да, понятно, что сейчас не сезон для огородничества, но мы привыкли к витаминам круглый год. Так придется ли отказаться от этой полезной привычки и когда стоимость перебивает аппетит? Юлия Мычка на неделе отправилась за продуктами.

Юлия Мычка, корреспондент:

Это страшное слово – межсезонье. Когда в начале весны то лук пропадет, то картофель исчезнет. Два последних года витрины с борщевым набором держали белорусов в напряжении. Были и драматические моменты, когда покупатель до последнего не знал, дотянет ли картофель до нового урожая. Но, кажется, именно этой весной в овощном сериале наступит хэппи-энд. В сценарий вмешался МАРТ. Министерство смогло помирить производителей и ритейл, создать схему, при которой и покупатели сыты, и аграрии не в обиде. Сегодня запасы овощей «борщевого набора» в Беларуси полностью покрывают потребности населения. Урожай круглый год! В белорусском овощеводстве внедряют специальную подсветку овощей. Читайте здесь.

Екатерина Макуценя, заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания:

Ситуация на рынке на сегодняшний день стабильная, контролируемая и управляемая. На рынке присутствует достаточный ассортимент плодоовощной продукции, в том числе из борщевого набора. Запасы составляют от 5 до 10 дней. В широком ассортименте продукция имеется по предельным максимальным розничным ценам. Белорусский борщ без сюрпризов – это комплексный подход. Первым делом заполнили закрома под завязку. На межсезонье в Беларуси приберегли рекордные более 158 тысяч тонн овощей. И за всеми этапами – от поля до прилавка – теперь строгий надзор. А те, кто сорвет поставки или оставит полки пустыми, рискуют получить серьезные штрафы. К слову, таких случаев еще не зафиксировано. Среди новаций – аванс производителям: до 30 % от суммы партии заказов, повышение требований к качеству продукции, заморозка предельных цен на межсезонье.

Климат-контроль и оптимальная влажность. Четыре современные камеры вместительностью 1700 тонн. Овощехранилище хозяйства «Кадино» – один из крупнейших холодильников Могилевской области. И одно из 11 фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, которые участвовали в закладке овощей в стабфонды. Пустые ящики во дворе – хороший индикатор: отгружено немало. Но запасы еще есть. Идут по графику, без сбоев.