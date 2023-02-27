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Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники

27 февраля 2023 17:06
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Новости Беларуси. Беларуси есть к чему стремится в части разработок современного вооружения, хотя наша армия оснащается всеми необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Об этом 27 февраля шла речь во Дворце Независимости на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В части разработок современного вооружения мы не стоим на месте, наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом оружии, гранатометах и так далее – этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии.

В октябре прошлого года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных нашей оборонкой. Подразделения Вооруженных Сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать: это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне. Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такому оружию.

Глава военпрома, судя по всему, с критикой согласен. Но то, что не удается получить что-то сразу, не означает, что нужно отказываться от затеи вовсе. Подробности.

Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники-4

То, что не можем произвести, но нам нужно, закупаем. На это никто денег не жалеет. Так, например, планомерно на белорусские аэродромы поступают самолеты Су-30СМ (часть уже несет службу в белорусском небе), а в ближайшей перспективе ожидаем поставку эскадрильи Ми-35М – это транспортно-боевые вертолеты, которых прежде на вооружении не стояло.

«Это грозное оружие». В Беларуси анонсировали сразу две премьеры по линии ВПК.

Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники-7

Сегодняшнее совещание и в другой ситуации носило бы закрытый характер, в нынешней – трижды секретный. Почему – никому объяснять не надо. Впрочем, широкой общественности и необязательно знать, чем и как будут обеспечивать безопасность, главное – есть мир или его нет. Потому что если его не будет в нашем доме, то разбираться в калибрах и модификациях оружия придется всем без исключения. Но согласитесь, лучше, как сейчас, заниматься и разбираться в своем деле.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пантус # Алена Сырова # Фотофакт

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