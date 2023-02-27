Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники

Новости Беларуси. Беларуси есть к чему стремится в части разработок современного вооружения, хотя наша армия оснащается всеми необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Об этом 27 февраля шла речь во Дворце Независимости на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В части разработок современного вооружения мы не стоим на месте, наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом оружии, гранатометах и так далее – этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии.

В октябре прошлого года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных нашей оборонкой. Подразделения Вооруженных Сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать: это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне. Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такому оружию.

Глава военпрома, судя по всему, с критикой согласен. Но то, что не удается получить что-то сразу, не означает, что нужно отказываться от затеи вовсе. Подробности.