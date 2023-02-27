Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники
Новости Беларуси. Беларуси есть к чему стремится в части разработок современного вооружения, хотя наша армия оснащается всеми необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Об этом 27 февраля шла речь во Дворце Независимости на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В части разработок современного вооружения мы не стоим на месте, наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом оружии, гранатометах и так далее – этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии.
В октябре прошлого года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных нашей оборонкой. Подразделения Вооруженных Сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать: это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне. Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такому оружию.
Глава военпрома, судя по всему, с критикой согласен. Но то, что не удается получить что-то сразу, не означает, что нужно отказываться от затеи вовсе. Подробности.
То, что не можем произвести, но нам нужно, закупаем. На это никто денег не жалеет. Так, например, планомерно на белорусские аэродромы поступают самолеты Су-30СМ (часть уже несет службу в белорусском небе), а в ближайшей перспективе ожидаем поставку эскадрильи Ми-35М – это транспортно-боевые вертолеты, которых прежде на вооружении не стояло.
«Это грозное оружие». В Беларуси анонсировали сразу две премьеры по линии ВПК.
Сегодняшнее совещание и в другой ситуации носило бы закрытый характер, в нынешней – трижды секретный. Почему – никому объяснять не надо. Впрочем, широкой общественности и необязательно знать, чем и как будут обеспечивать безопасность, главное – есть мир или его нет. Потому что если его не будет в нашем доме, то разбираться в калибрах и модификациях оружия придется всем без исключения. Но согласитесь, лучше, как сейчас, заниматься и разбираться в своем деле.
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