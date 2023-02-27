Президент Беларуси: вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения

Новости Беларуси. Беларуси есть к чему стремится в части разработок современного вооружения, хотя наша армия оснащается всеми необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Об этом 27 февраля шла речь во Дворце Независимости на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко констатировал: мы, в общем-то, базово можем обеспечивать свою безопасность сами, оборонка работает, но не все удается так, как хотелось бы. Что логично, учитывая факт, что замахнулись на производства не только по накатанной, но и тех типов вооружений, в которых компетенции еще только предстоит наработать. Впрочем, основную часть Президент страны и руководители профильных ведомств обсуждали с глазу на глаз. А о том, что можно озвучить публично, не навредив безопасности страны, расскажет Алена Сырова.

Те, кто следит за повесткой в последние несколько лет, точно помнят ряд визитов Президента на военпромовские предприятия, полигоны и совещания, где из раза в раз главнокомандующий озвучивал свое требование – обеспечить нашу армию необходимым оружием. Кому-то тогда это могло казаться несвоевременным, излишним нагнетанием, интересно послушать их, этих скептиков, сейчас. Сейчас, когда угрозы, в том числе и военного характера, ближе некуда, когда только благодаря начатой много лет назад работе санкции не смогли сделать нас беззащитными и безоружными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие, «железо»), мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения. Мы можем себе также позволить экспортировать данную продукцию в 57 стран мира, что мы и делаем. Между Беларусью и Россией в сфере ВПК все идет по плану, подписанному в 2022 году и рассчитанному на три года. В Госвоенпроме говорят, что так тесно еще не сотрудничали, спасибо партнерам.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета:

Мы на сегодня реализуем ряд достаточно крупномасштабных совместных проектов, в том числе приступили к реализации совместных опытно-конструкторских работ. В самое ближайшее время, думаю, мы продемонстрируем результаты этой совместной работы.