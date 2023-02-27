Дмитрий Пантус: ВПК Беларуси ведёт работу над организацией серийного производства беспилотников

Новости Беларуси. Беларуси есть к чему стремится в части разработок современного вооружения, хотя наша армия оснащается всеми необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Об этом 27 февраля шла речь во Дворце Независимости на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета:

На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников. И, конечно, отдельные модели претерпевают определенные изменения и модернизируются. В целом надо отметить, что с Министерством обороны Республики Беларусь и другими воинскими формированиями мы определили конкретные типы беспилотных летательных аппаратов, которые будут производиться в Беларуси и поставляться на вооружение нашим силовым ведомствам. По отдельным типам работа не будет организована с учетом того, что экономически это нецелесообразно.