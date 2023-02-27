«Это грозное оружие». В Беларуси анонсировали сразу две премьеры по линии ВПК

Новости Беларуси. Беларуси есть к чему стремится в части разработок современного вооружения, хотя наша армия оснащается всеми необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Об этом сегодня, 27 февраля, шла речь во Дворце Независимости на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая повышающийся уровень угроз, мы вынуждены особенно внимательно держать руку на пульсе развития отечественного военпрома. Впрочем, работа в этом направлении ведется давно и планомерно. Что и позволило нам производить достаточное количество вооружений, несмотря на санкционное давление. Более того, можем позволить и экспортировать его в 57 стран. По направлению разработок мы работаем активно с Россией. У них есть мощности для производства железа, у нас со времен СССР сохранилась школа и возможность создания микроэлектроники, оптики. Осваиваем и новые направления. В ближайших планах сразу две премьеры по линии ВПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане. В прошедшем году отечественные производители поставили нашим Вооруженным Силам более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники. Принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня «Ураган-М», а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов. В целях оснащения белорусской части Региональной группировки войск российская сторона поставила для Беларуси оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с необходимым запасом ракет. Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы, военные, хотели, то вы и получили. Это грозное оружие. В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса «Тор», противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра, почти миллион.