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«Это руководство к действию». Отстаёт ли наша Концепция безопасности от современных технологий?

27 февраля 2023 17:05
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Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

«Это руководство к действию». Отстаёт ли наша Концепция безопасности от современных технологий?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Я, может быть, не очень популярную вещь скажу, но у многих людей возникает ощущение, что это наукоемкое наше производство, которое существует в стране, все равно не до конца отражает современные реалии, которые происходят в мире. Не хватает нам чего-то. Из мира фантастики – искусственный интеллект. Можно сейчас смеяться над этими двумя буквочками – ИИ. Но, по сути, это же вещь, которая через год-два может каким-то образом оказывать и влияние на нашу безопасность. Если сейчас существуют какие-то приложения или программы, которые могут писать тексты, в том числе эти тексты могут становиться законопроектами, а эти законопроекты могут потом принимать люди. А мы говорим о том, что мы можем сделать, у нас инновации. И, в принципе, говорим, что сегодня у нас есть какая-то машина, возможно, есть какой-то станок, возможно, есть какой-то компьютер. Но вот мы где-то за область мышления фантастов не заходим. Поэтому нам и говорят: вы немножко ретрограды. Мы в этой ретроградности своей не утонули?

«Это руководство к действию». Отстаёт ли наша Концепция безопасности от современных технологий?-4

Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:
Конечно нет. Во-первых, мы среднее европейское государство. Чтобы рынок приносил сверхприбыли, ученые считают, что нужно хотя бы 200 миллионов человек. Тогда рынок начинает отрабатывать. Нам повезло. Наши соседи и великий Китай, который находится недалеко, и Российская Федерация такими ресурсами, таким рынком обладают. Все-таки нужно вернуться к теории. Почему Концепция? Ведь мы закладываем какие-то основополагающие принципы, которые будут позволять всему народохозяйственному комплексу участвовать в развитии и обеспечивать безопасность. Стратегия – это после политики, затем тактика и так далее. Концепция – это руководство к действию. Это руководство, которое позволяет сформулировать политику в экономическом плане.

«Это руководство к действию». Отстаёт ли наша Концепция безопасности от современных технологий?-7

Кирилл Казаков:
А если бы мы назвали стратегией, то это уже действие?

Геннадий Бровка:
Например, военная стратегия. Они назвали свою стратегию пограничная стратегия. То есть это уже реализация тех принципов, которые заложены в Концепцию.

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# Национальная безопасность # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Геннадий Бровка # Фотофакт

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