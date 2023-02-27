«Это руководство к действию». Отстаёт ли наша Концепция безопасности от современных технологий?

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я, может быть, не очень популярную вещь скажу, но у многих людей возникает ощущение, что это наукоемкое наше производство, которое существует в стране, все равно не до конца отражает современные реалии, которые происходят в мире. Не хватает нам чего-то. Из мира фантастики – искусственный интеллект. Можно сейчас смеяться над этими двумя буквочками – ИИ. Но, по сути, это же вещь, которая через год-два может каким-то образом оказывать и влияние на нашу безопасность. Если сейчас существуют какие-то приложения или программы, которые могут писать тексты, в том числе эти тексты могут становиться законопроектами, а эти законопроекты могут потом принимать люди. А мы говорим о том, что мы можем сделать, у нас инновации. И, в принципе, говорим, что сегодня у нас есть какая-то машина, возможно, есть какой-то станок, возможно, есть какой-то компьютер. Но вот мы где-то за область мышления фантастов не заходим. Поэтому нам и говорят: вы немножко ретрограды. Мы в этой ретроградности своей не утонули?